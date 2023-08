Le citron, le "zeste" beauté

Cet ingrédient de choix apporte en effet de nombreux bénéfices aux cosmétiques. Gorgé de vitamine C, il donne de l'éclat aux teints ternes et améliore la fermeté de l'épiderme en boostant la production de collagène. Un allié idéal donc pour lutter contre l'apparition des premières rides.

Le citron ayant également des propriétés astringentes et antiseptiques, il aidera à nettoyer la peau en profondeur, à venir à bout des points noirs, mais surtout à limiter la prolifération des microbes. C'est par conséquent un actif indispensable pour les peaux à tendance acnéique : le citron va en effet réguler le pH et éliminer l'excès de sébum responsable des boutons et autres microkystes.

Enfin, ce fruit est également réputé pour ses vertus éclaircissantes. Il permettra ainsi d'atténuer les taches pigmentaires, notamment s'il est incorporé dans des soins aux acides de fruits (AHA). Attention en revanche à ne jamais utiliser du citron pur sur votre peau si vous êtes adepte des cosmétiques do-it-yourself ! Le jus doit forcément être dilué, dans de l'huile végétale par exemple.