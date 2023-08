MUSICALES EN CÔTE CHALONNAISE - C'est parti pour la 22e édition

Depuis désormais plus de 20 ans, le festival créé en 2002 par Annick Gautier, violoncelliste de renom international, offre à un nombreux public les délices du mariage de la musique notamment de chambre avec les patrimoines architectural et œnologique du Sud de la Côte Chalonnaise.

La 22ème édition qui se déroulera du 22 au 27 août à Buxy et dans les communes avoisinantes ne dérogera pas à cette tradition non plus qu’aux valeurs forgées année après année.

- Excellence musicale

- Convivialité

- Proximité entre Artistes et Public

Elaborée par le talentueux trompettiste Romain Leleu, ancien lauréat des Victoires de la Musique et nommé en 2022 pour 3 années « Artiste Génération Spedidam », la programmation de cette édition offrira toute une palette de nuances musicales dans laquelle grâce au talent de célèbres interprètes se conjugueront diversité et excellence.

Dès l’ouverture le 22 août en l’église de Saint-Boil D'Âme Nature sera célébrée par le piano d’Elena Rozanova, le violoncelle d’Ophélie Gaillard et la voix de la soprano Laure Baert.

Le lendemain, la charmante église fort ancienne de Granges accueillera pour un medley de musiques classiques et contemporaines le duo Argos composé de Julien Beautemps (accordéon de Concert) et Sotiris Athanasiou (guitare classique).

Le jeudi 24 la Serre Carry Potet de Buxy sera le lieu de la célébration de l’union de la musique et du vin sous les doigts du pianiste Julien Gernay et de sa Vinophony®

La virtuosité extrême résonnera le jour suivant l’église de Jully-lès-Buxy à l’occasion du concert Paganini offert par Mario Hossen (violon) et Julien Gernay (piano).

Plus classique en fin de journée du samedi à Messey-sur-Grosne, Daniel Weissmann (alto) et le quatuor composé de Guillaume Antonini et Manuel Doutrelant (violons), Alphonse Dervieux (alto) et Caroline Boïta (violoncelle) interpréteront un Quintette à cordes de Mozart et un Quintette à cordes de Mendelssohn.

Au-delà, comme de tradition le dimanche en fin de matinée offrira l’occasion de découvrir en duo deux jeunes talents du CNSMD de Paris Mathilde Berthier (violon, originaire de Rosey près de Buxy) et Pauline Le Toullec (alto) lesquelles vagabonderont à travers les siècles de Vivaldi à Bartok et Halvorsen.

Le même jour enfin, en clôture du festival, dans le cadre de l’église de Buxy, pour le plus grand plaisir des amateurs de trompette baroque Romain Leleu et son sextet feront jaillir et s’épanouir les sonorités enivrantes de la trompette de JS Bach.

En 6 jours, en 7 lieux remarquables de 6 communes, en partenariat dégustatif avec 8 Domaines viticoles, 16 musiciens vous accueilleront et vous raviront à l’occasion de 7 concerts.

Mardi 22 août, 19h00, église de Saint-Boil

Concert d’ouverture : D’Âme Nature avec Laure Baert, soprano, Ophélie Gaillard, violoncelle, Elena Rozanova, piano

Dégustation de Montagny 1er Cru offerte par la Cave des Vignerons de Buxy



Mercredi 23 août, 19h00, église de Granges

Duo Argos avec Julien Beautemps et Sotiris Athanasiou

Dégustation offerte par la Cave de Bissey-sous-Cruchaud



Jeudi 24 août, 19h00, Serre de Cary Potet à Buxy

Vinophony® avec Julien Gernay (piano)

Dégustation de 4 vins différents en accord avec la musique : Domaine Les Moirots (Christophe Denizot) crémant de Bourgogne / Domaine Feuillat-Juillot Montagny 1er Cru Louis 2021 / Domaine Charton-Vachet Montagny 1er Cru Les Jardins d’Ysabeau 2020 / Domaine Laurent Cognard Mercurey 1er Cru Clos du Paradis 2021



Vendredi 25 août, 19h00, église de Jully-lès-Buxy

Concert: Bach et Paganini rencontrent Schumann avec Mario Hossen (violon) et Julien Gernay (piano)

Dégustation offerte par le Domaine La Renarde



Samedi 26 août, 19h00, église de Messey-sur-Grosne

Quintette à cordes Mozart K516 et Mendelssohn Opus 87:

Daniel Weissmann alto

Alphonse Dervieux alto Guillaume Antonini et Manuel Doutrelant violons Caroline Boïta violoncelle

Dégustation de Montagny 1er Cru offerte par le Domaine Feuillat-Juillot



Dimanche 27 août, 11h00, église de Chenôves

Jardin des Jeunes Talents : Mathilde Berthier (violon), Pauline Le Toullec (alto)

suivi du Buffet Champêtre avec apéritif Crémant de la cave des Vignerons de Bissey-sous-Cruchaud



Dimanche 27 août, 17h00, Eglise de Buxy

Concert de clôture, Bach Universel…Romain Leleu Sextet

Romain Leleu trompette et Direction Artistique

Alphonse Dervieux alto, Guillaume Antonini et Manuel Doutrelant violons, Caroline Boïta violoncelle, Philippe Blard contrebasse

Dégustation de Montagny 1er Cru Les Bassets 2022 offerte par le Domaine Laurent Cognard

INFOS ET RÉSERVATIONS EXCLUSIVEMENT EN LIGNE

www.musicales-cote-chalonnaise.fr