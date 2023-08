Malgré la défaite, un premier match de reprise encourageant pour l'ASHBCC

Première revue d’effectif pour les hommes d’Audrey Col de la saison 2023-2024, samedi soir à la Maison des Sports. Plus de détails avec Info Chalon.

Si toutes les recrues de l'Association Handball Club Chalon-sur-Saône (ASHBCC) n'étaient pas présentes pour ce premier match amical contre les jeunes pousses du Dijon Métropole Handball (DMH), l'entraineur Chalonnais a pu effectuer de nombreuses rotations.

De retour dans les rangs des Bleus et Blancs, Oscar Ollier a inscrit le premier but de la rencontre arbitrée par le toujours très apprécié Sébastien Plathey, ancien gardien et capitaine du club.

Après une entame pourtant prometteuse, les Chalonnais ont pris quelques buts à l'aile gauche. Tom Tissier qui a débuté la rencontre en partant du bon pied nous a crédité de beaux arrêts notamment un grand écart à la 9ème minute qui maintenait Chalon à un but de la jeune formation dijonnaise, plus habituée à jouer ensemble.

Audrey Col demandait aux Bleus et Blancs des changements de rythme et plus de jeu sans ballons.

À la 15ème minute, le vétéran local, Étienne Massenot, égalisait.

Le premier temps mort Chalonnais arrivait à la 17 ème minute où Eloy Guérin en demi-centre, Eddy Bahri en arrière gauche et Xavier Bissler rentraient avec Titouan Gillet à l'aile droite.

La mi-temps était sifflée sur le score de 7 à 13 en faveur de Dijon, les locaux perdant de nombreux ballons avec notamment des passes «dans les chaussettes» alors que l'équipe adverse était plus efficace aux tirs. En seconde période, sont rentrés Clément Varreaux et Luc Mille dans les buts, aussi efficace que son compère Tom.

Les deux équipes vont se neutraliser en seconde période avec des Dijonnais plus en jambes.

Audrey Col était satisfait de ses troupes d'autant plus qu'ils n'ont eu qu'une séance avec ballons depuis la reprise.

Les garçons ont suivi les consignes en défense. La semaine prochaine, ils travailleront sur la base offensive. Le coach vise avec Sami Taj, son adjoint, le haut de tableau pour cette nouvelle saison et pourquoi pas mieux…

(Photos gracieusement fournies par Bruno Henry)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati