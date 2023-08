Canicule : Ardèche, Drôme, Haute-Loire et Rhône en vigilance rouge à partir de 15 heures

L’épisode caniculaire « intense et durable » se poursuit avec 49 départements placés par Météo-France en vigilance orange dont la Saône et Loire et la Côte d'Or et 4 en vigilance rouge.

Les températures devraient atteindre un pic entre mardi et mercredi, et même jeudi, selon certains modèles météorologiques. Des records de température qui tombent jour après jour, suite à l'installation de ce dôme de chaleur sur une grande partie du territoire métropolitain. C'est dans la Drôme et l’Ardèche que les niveaux de températures les plus sévères sont attendus avec fréquemment plus de 40-42 °C pour les maximales.