« La canicule n’excuse pas tout !"... Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon

Chacun pourrait penser que la canicule excuse tous les comportements , notamment celui de la recherche d’ombre pour stationner. Pour autant, le code de la route n’excuse pas tout : le stationnement quotidien des bus Macron, et parfois des poids lourds, devant la caserne des pompiers de Chalon pour embarquer des passagers oblige les véhicules à franchir la ligne continue pour doubler. Sans compter que ce stationnement « sauvage » peut gêner la sortie des véhicules de secours. C’est un danger pour les usagers de la route, d’autant qu’il est possible de prévoir d’autres arrêts de bus possibles et mieux aménagés. C’est la rentrée, il est temps de prendre de bonnes résolutions ! ».

Lucien Matron

Ancien élu municipal