Plus de 200 associations chalonnaises vous donnent rendez-vous le 2 septembre à Chalon

Samedi 2 septembre, les associations se réunissent pour un forum à destination du grand public qui permettra de découvrir un vaste panorama de la vie associative chalonnaise, que ce soit pour pratiquer une activité ou s’investir auprès d’une association.



Depuis 2016, le Forum de la Vie Associative et Sportive Chalonnaise, organisé par le service de la Vie Associative et l’OMS, est ouvert librement au public le 1er samedi du mois de septembre. En 2022, date de la dernière manifestation, le public venu participer à cet événement dépassait les 7 000 personnes avec plus de 200 associations présentes.

Le forum 2023 se déroulera comme d’habitude dans une enceinte close et couverte composée de plusieurs bâtiments ; le boulodrome, le parc des expositions et le Colisée



Les partenaires présents à cette journée sont la Croix Blanche, pour la sécurité des personnes, et l’Union des Comités de quartiers de Chalon-sur-Saône pour la gestion des buvettes et des plateaux repas pour les associations.

Le parking de la fosse du parc des expositions sera réservé aux exposants. La partie sablée derrière le parc des expositions sera disponible pour les véhicules des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

Nouveauté cette année 2023 : un programme horaire des démonstrations est ajouté au plan à destination du public. Ainsi, les Chalonnais pourront connaître à l’avance les activités prévues et planifier leur emploi du temps pour ne pas manquer les démonstrations qui les intéressent. Côté organisation, cette programmation garantit que chaque association dispose d’un créneau dédié.