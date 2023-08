La foudre s'est abattue sur l'église de Saint-Martin sous Montaigu

Les dégâts sur l'édifice sont importants après que la foudre se soit abattue ce jeudi vers 16H15 sur l'église de Saint-Martin sous Montaigu. Le secteur est à éviter au regard des risques de voir encore des débris tomber au sol. Pour le moment, l'heure est à la sécurisation des lieux au plus vite, et à la mise à l'abri des toitures endommagées. L'évaluation des dégâts sera faite plus tard. Prudence si vous passez par le secteur ! Merci à Françoise et à Pierre pour les clichés !