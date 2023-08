Le Ring Olympique Chalonnais en réunion de pré-rentrée

Au sortir de cette réunion de pré-rentrée, le club de boxe anglais abordera cette nouvelle année avec sérieux et sérénité. Plus de détails avec Info Chalon.

Comment va se dérouler la nouvelle année pour le club ?

C'est la question à laquelle vont tente de répondre les membres du staff du Ring Olympique Chalonnais (ROC) réunis ce vendredi 25 août à la Salle Armand Langlais.

Une réunion de pré-rentrée visant à aborder cette nouvelle saison avec sérieux et sérénité.

Le ROC sera présent le mercredi 30 août aux Charreaux dans le cadre de Chalon au fil de l'été et le samedi 2 septembre au Parc des expositions à l'occasion du Forum de la vie associative et sportive.

Pour Saïd Fergani, le président du club, «tous les objectifs ont été atteints» durant les 4 demi-journées dans les quartiers prioritaires de la Ville (QPV), l'occasion de rencontrer des centaines de jeunes de 8 à 12, comme «autant de potentielles nouvelles recrues pour le ROC».

Le président a d'ailleurs envoyé des centaines de dossiers d'inscriptions, à remplir impérativement. Pour ce dernier, il est bon de rappeler que ne pourra s'entraîner que celles et ceux qui auront rempli dûment leurs dossiers.

Du côté des partenaires, toutes les conventions ont été signées.

L'une des priorités du club est de dédommager les frais occasionnées par les formations d'entraîneurs et d'encadrants.

Durant la saison 2022-2023, six jeunes ont été formés, à savoir Mohammed Kaya, Kévin Joly, Benjamin Garnier, Mathis Quintans, Alexis Bouffay et Amine Belhadj.

Cette réunion de pré-rentrée était aussi l'occasion pour les trois entraîneurs de se répartir les sections.

Ainsi, Sabri Fergani sera présent les lundis, mercredis et vendredis, de 20 heures à 22 heures, pour la boxe amateurs et loisirs; le président du club, les lundis et mardis de 19 heures à 20 heures, pour l'aéoroboxe. Quant à Frédéric Lonjaret, il sera en soutien un vendredi sur deux.

Le ROC sera également à Torcy le 16 septembre, de 10 heures à 12 heures, pour l'Assemblée générale du Comité régional de boxe. Une réception avec l'ensemble des partenaires est prévue ultérieurement.

À noter que la rentrée officielle du Ring Olympique Chalonnais aura lieu le lundi 11 septembre 2023.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati