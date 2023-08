AVIS DE DECES - Madame Michelle CHANUSSOT

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-RÉMY



M. Roger THIRION,

son beau-frère ;

Maryse THIRION, sa nièce ;

Philippe et Véronique THIRION, son neveu, ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants ;

Irène et Jacques, Chantal et Jacky, Elisabeth, Brigitte, Catherine et Christian, Didier et Isabelle, ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille et ses amis, ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Michelle CHANUSSOT

dite « Mimi »

survenu le 17 août 2023, à l'âge de 80 ans à son domicile.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 28 août 2023, à 10 heures en l'église Sainte Thérèse de Saint-Rémy.

Pas de plaques.

Michelle repose à la chambre funéraire ZA Californie à Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.