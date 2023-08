Fontaines : Représentation théâtrale "Le Lavoir " vendredi 1er septembre à 18h30 au lavoir du Quart Canot.

Communiqué Fontaines Patrimoines.

Représentation théâtrale "Le Lavoir " de Dominique Durvin et Hélène Prévost

Mise en scène par Gaëlle About de la"Compagnie du Bonheur Vert".

Les habitants pourront vivre le théatre en plein air en profitant du patrimoine fontenois au lavoir du Quart Canot de Fontaines.

Accompagnées par Gaëlle About, metteur en scène, sept comédiennes incarnent des lavandières du début du XXe siècle se retrouvant autour du lavoir à la veille de la première guerre mondiale. Mère de famille, ouvrière, nourrice, femme de « petite vertu » et femme de ménage délient leurs paroles et leurs corps en reproduisant les gestes ancestraux dans un lieu où elles ont la liberté de parler et de partager leur quotidien.

Ces femmes feront rire les spectateurs avec leur bon sens. Mais elles les toucheront aussi car à travers leurs échanges mêlés de fatalisme, ils entendront sourdre la révolte contre le sort difficile qui attend ces femmes. Cette pièce écrite en 1986 est une invitation à se replonger dans cette époque où les femmes étaient à l'aube d'incarner un rôle capital au sein de la société.



Durée : 1h15

Représentation théâtrale sans réservation, dans la limite des places disponibles.