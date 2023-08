Le mot du président du Ring Olympique Chalonnais

Une nouvelle saison va débuter et le président du Ring Olympique Chalonnais met tout en œuvre pour l’aborder dans les meilleures conditions. Plus de détails avec Info Chalon.

Mesdames, Messieurs, chers ami(e)s sportifs,

Pour tracer les grandes lignes directive de cette nouvelles saison qui va débuter toujours avec une équipe dynamique à mes cotés.

Nous serons en mesure toujours de se fier aux projets du club — surtout en cette année olympique ! — de représenter notre discipline du mieux possible, toujours en développant le partenariat avec des institutions publiques et privées. Autant de partenariats qui restent pour moi primordiaux.

Nous continuerons à répondre aux demandes, besoins et objectifs généraux de nos adhérentes et adhérents dans leurs différentes pratiques.

En passant par notre école de boxe pour nos plus jeunes, ouverte dès 5 ans à tout public. C'est ce que nous appelons boxe découverte et éducative.

Sans oublier notre principal pratique, la boxe olympique compétition amateur où nos boxeurs représentent les couleurs de la ville de Chalon-sur-Saône dans toutes les régions de France.

Je compte fortement sur nos compétents cadres techniques, Sabri Fergani et Frédéric Lonjaret, pour un encadrement de qualité et de meilleures performances de nos boxeuses et boxeurs toute catégorie.

Je reste moi-même le principal encadrant animateur pour la pratique activ'santé, l'handiboxe et l'aéroboxe cardio combats.

Nous profitons de cette tribune pour remercier : celles et ceux qui dans l'ombre, les encadrants et les bénévoles, qui travaillent à la réussite de nos projets, les partenaires du club, sans qui nos projets ne pourraient se réaliser.

J'invite les partenaires potentiels, chefs d'entreprises ou responsables d'organismes divers, amoureuses et amoureux de la boxe et intéressés pour agir positivement sur le contexte social et sportif du territoire, à nous rejoindre, en espérant qu'ils soient toujours plus nombreux et présents à nos côtés car nous avons besoin d'eux pour le bon fonctionnement de notre club.

Que cette saison, que nous espérons complète, apporte beaucoup de joie à tous, partenaires, supporters, boxeuses, boxeurs, encadrants et bénévoles, et sachez que nous serons toujours à votre écoute afin que l'histoire du Ring Olympique Chalonnais continue de s'écrire dans les meilleures conditions.

Saïd Fergani