Anniversaire réussi pour les 80 ans de l’E.C.A

Samedi 26 août à partir de 15 heures se déroulait au stade Léo Lagrange à Chalon-sur-Saône, organisé par l’E.C.A. (Entente Chalonnaise Athlétisme) de nombreuses animations athlétiques, danses, chorégraphies de l'association Faso Lili… dans le cadre du 80ème anniversaire de cette association sportive.

Un événement qui se déroulait en présence de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, de Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et au sports, de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, Délégué aux grands équipements sportifs, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, de Jean-Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S, de Bernard Lubin, président de l’ECA et les membres du Comité Directeur… ainsi que de nombreux anciens présidents du club, sympathisants, sponsors et licenciés du club .

Au programme de l’après-midi, animations festives sur la piste d’athlétisme, sous le contrôle de Bruno Adam, Directeur sportif au club de l’ECA et animateur sportif à la ville de Chalon avaient lieu :

Du Saut en longueur,

Le 60 mètres,

Lancés de vortex …

Enfin au réceptif chalonnais une exposition photographique retraçant l'historique du Club.

A 19 heures avait lieu la soirée anniversaire en présence de nombreux élus et une assemblée composée de cent cinquante personnes.

Ci-après les extraits de quelques discours prononcés :

Bernard Lubin : « De retour en terre bourguignonne en octobre 2011, je n’imaginais pas en adhérant à l’ECA et pour ma première année licence sportive, me retrouver aujourd’hui devant vous pour fêter ce quatre-vingtième anniversaire et encore moins en qualité de Président […] Après avoir servi l’ECA en tant que secrétaire puis vice-président depuis 10 ans, dès ma prise de fonction en août 2022 comme président, j’ai proposé au Comité Directeur de marquer cette année anniversaire en dehors de toute manifestation ou organisation sportive. En effet, je pense que les membres d’un club doivent à certains moments savoir se retrouver autour des valeurs humaines, d’amitié et convivialité et sortir des chronos et des performances […] Loin d’être exhaustive notre exposition photo mérite d’être complétée dans la perspective des 100 ans à venir, à la rencontre d’anciens athlètes et dirigeants, voire des familles de ceux qui nous ont quittés trop tôt et à qui je dédie mes pensées amicales et respectueuses. Savoir d’où nous venons m’a toujours animé quel que soit le contexte dans lequel j’ai pu me trouver, qu’il soit professionnel, associatif, sportif ou autre [...] Au travers de cette exposition, vous aurez pu découvrir les talents sportifs au cours des années mais aussi la vie fluctuante du club avec ses hauts et ses bas, ses doutes et ses certitudes […] A ce sujet, la Présidente et les 14 présidents qui m’ont précédé ont eu un grand mérite avec leurs différents Comités Directeurs et leur équipes d’entraineurs à amener notre club là où il se trouve aujourd’hui ! Toujours essentiellement basé sur les valeurs du premier sport olympique qu’est l’athlétisme, et dont nous avons pu suivre les nombreuses épreuves depuis le début de cette semaine au Championnat du monde de Budapest, notre club a évolué en se dotant de sections sportives plus ludiques, tels la marche nordique et le running allant du débutant à l’ultrailer le plus émérite. C’est d’ailleurs dans ce domaine que nous avons dans notre projet club de l’olympiade en cours, projeté de créer en Côte Chalonnaise des parcours permanents balisés dont la première partie est aujourd’hui réalisée à partir de la commune de Saint-Désert [...] Ces parcours méritent aujourd’hui de disposer d’un portail Internet d’accueil et d’animation afin d’attirer les trailers et leurs familles pour découvrir notre belle région et participer ainsi à son économie touristique. Le financement de ce portail reste à mettre en place et nous verrions d’un bon œil tout coup de pouce qui pourrait nous y aider [...] Merci au Département, à la Ville et au Grand chalon pour tous ce que vous faites pour le sport chalonnais ! ».

Thierry Thevenet : « Deux événements majeurs marquent en ce monde l’athlétisme : les Championnats du monde à Budapest et les 80 ans de l’ECA. Si je reconnais que le premier est peut-être le plus médiatisé malgré les piètres résultats de notre sélection… le second qui a lieu aujourd’hui au cœur même de la ville de Chalon-sur-Saône est pour nous synonyme de joie et de fierté. Joie oui, car un anniversaire doit être joyeux et fierté aussi car un club qui arrive à l’âge de 80 ans montre qu’il a eu un parcours aux bases solides et au développement durable [...] et pour pouvoir durer, il faut que les collectivités accompagnent les associations par la mise à disposition de structures, terrains et subventions, notamment qui permettent aux associations de vivre, d’exercer leur objet dans les meilleures conditions possibles afin de porter les couleurs communales partout où elles vont. L’O.M.S, la ville de Chalon-sur-Saône ainsi que le Grand Chalon n’ont jamais failli à ce que nous considérons comme un devoir car la vie associative est bien le premier vecteur du lien social, du partage et du vivre ensemble. En 80 ans de vie du club, un certain nombre de présidents se sont succédés à la tête de l’Entente Chalonnaise d’Athlétisme, ayons une pensée émue pour ceux qui nous ont quitté et souhaitons en ce jour, un long avenir sportif à ce beau club. Merci à tous les bénévoles et aux personnes quelles que soient leurs responsabilités au sein du club. Que cette soirée soit une fête, un moment de convivialité et d’échange, longue vie à l’ECA, vive l’athlétisme à Chalon et bon anniversaire à vous tous ! ».

Françoise Vaillant : « J’ai le plaisir de représenter aujourd’hui le Président du Département André Accary qui n’a pu se libérer pour les 80 ans de l’ECA […] Je tiens à vous adresser toutes mes félicitations pour cette belle exposition qui retrace toute l’histoire de ce club et que j’ai eu le plaisir de découvrir cette après-midi. Je félicite tous les acteurs qui ont œuvré pour l’exceptionnelle longévité de l’ECA : les présidents, les membres du bureau, les bénévoles et les athlètes qui se sont succédés pendant ces 8 décennies. S’il était possible de résumer ces 80 années en km parcourus autour du stade Léo Lagrange, en nombre d’athlètes, en nombre de haies sautées, en nombre de sélection, de meetings, de médailles et de coupes remportés, de podiums… le chiffrage serait impressionnant! Aussi je souhaite aux 300 licenciés de l’ECA de continuer à porter les couleurs de la Saône-et-Loire dans le département et hors de ses frontières et de profiter pleinement de cette nouvelle saison sportive qui débute avec une saveur particulière car elle précède les prochains Jeux Olympiques. Le Département, tout comme le Grand chalon, labéllisé terre de jeux 2024 fera tout pour que cet événement mondial soit aussi une grande fête populaire pour les Saône-et-Loiriens car ce territoire est un grand terrain de sport et un vivier de champions tout comme l’ECA, petit clin d’œil à Fadane Hamadi ! Aussi vous pouvez compter sur le soutien de Conseil Départemental qui est fier de l’ensemble des mouvements sportifs amateurs et professionnels. Je souhaite longue vie à L’ECA et une belle réussite à tous pour la saison qui se profile ! ».

S’en suivait les discours de Gilles Platret

Et Sébastien Martin..

Clin d’œil à tous les présidents qui se sont succédés.

La soirée se poursuivait par le buffet de l’amitié.

