De nouveaux cours mis en place par l'école de danse Impact School Urban Dance

IMPACT SCHOOL URBAN DANCE, créée en 2020 est une école de danse associative encadrée par la COMPAGNIE FLEX IMPACT à Chalon sur Saône et spécialisée dans l'enseignement de la danse hip-hop, avec une spécialité autour du Breakdance : nouvelle discipline aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024.

L’école accueille les danseurs à partir de 6 ans jusqu'aux adultes sans limites d'âge. Cette structure propose une activité de loisirs mais aussi donne accès à la compétition par le biais des battles, underground et fédéraux et compte parmi ses adhérents plusieurs champions départementaux et régionaux grâce à la mise en place du premier Pôle Compétition Breaking en France.

Tout au long de l'année, les élèves participent à plusieurs représentations, démonstrations et stages. Les cours se déroulent dans les studios de danse de la Maison des Sports situés au 1er étage et tous sont encadrés par des professeurs disposant d'une forte expérience dans leur domaine.

NOUVEAUTÉ POUR LA RENTRÉE 2023-2024 :

2 nouveaux cours sont mis en place

- HIP HOP DÉBUTANTS ENFANTS (à partir de 6 ans) : SAMEDI DE 09H00 À 10H00

- HIP HOP DEBOUT Ados et Adultes : VENDREDI DE 19H30 À 21H00

REPRISE DES COURS À PARTIR DU LUNDI 11 SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS DANS LES STUDIOS DE DANSE DE LA MAISON DES SPORTS AU 1ER ÉTAGE :

- LUNDI 28 AOÛT de 17H30 à 19H30

- MERCREDI 30 AOÛT de 17H30 à 19H30

- LUNDI 04 SEPTEMBRE de 17H30 à 19H30

- MERCREDI 06 SEPTEMBRE de 17H30 à 19H30

Pour consulter l'emploi du temps complet des cours de danse : https://www.impact-school.fr

Vous pouvez retrouver IMPACT SCHOOL URBAN DANCE prochainement à l'occasion de :

- Forum du sport et de la vie associative : samedi 02 septembre au Parc des expositions de Chalon sur Saône

- soirée d'intégration des étudiants du Grand Chalon : jeudi 28 septembre à La Péniche de Chalon sur Saône

- Foire du Grand Chalon : vendredi 29 et samedi 30 septembre au Parc des expositions de Chalon sur Saône

Pour plus d'infos : impactschool71@gmail.com ou au 06 29 71 56 20.

