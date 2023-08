L'Etat donne un coup de pouce supplémentaire au BAFA

Le monde de l'animation a un besoin massif de bras ! Afin de motiver les jeunes à passer leur Bafa, l'État multiplie donc les aides pour financer cette formation. Et c'est au tour des volontaires du service civique d'en bénéficier.

Les centres de loisirs et autres colonies de vacances s'appuient majoritairement sur les jeunes pour pouvoir fonctionner, a fortiori durant les périodes de forte activité que représentent les vacances scolaires. Or, si travailler dans ce type de structure permet d'enrichir son CV, d'acquérir de l'expérience mais aussi de se constituer un petit pécule, il faut pour cela en passer par un diplôme d'État incontournable, le fameux Bafa. Mais encore faut-il pouvoir payer le coût de cette formation qui avoisine les 800 € à 900 €. De nouveaux coups de pouce visent à alléger la facture.



CHUTE DES EFFECTIFS

Le Bafa, ou brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur d'accueil collectif de mineurs, pâtit d'une sévère perte de popularité depuis plusieurs années. Alors que ce diplôme accessible dès 16 ans (contre 17 ans avant octobre 2022) est indispensable pour travailler dans les centres de loisirs et autres colonies de vacances, les effectifs ont sévèrement chuté, au point de mettre une partie des structures en difficulté. Le nombre de diplômés est en effet passé de 54 800 en 2016 à 42 900 en 2019, soit une baisse de 22 % selon l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (Injep), en charge du suivi. Et depuis la pandémie, c'est pire encore puisque moins de 31 000 Bafa ont été délivrés en 2020, année fortement perturbée par la crise sanitaire, contre 33 600 diplômes obtenus en 2021, en légère hausse.



Quant au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (Bafd), qui permet de prétendre à un poste à responsabilité dès 18 ans, il accuse un niveau historiquement bas de 1 400 diplômés en 2021, contre 2 300 en 2018. En l'occurrence, une baisse sévère s'est d'ailleurs opérée en un an à peine puisqu'ils étaient encore 2 000 à obtenir leur Bafd en 2020.



SOUTENIR LA REMONTADA

Face à cette hémorragie d'effectifs, l'État a donc décidé de soutenir financièrement les candidats au Bafa. En 2022, une aide exceptionnelle de 200 €, attribuée sans condition de ressources, a ainsi été mise en place afin d'encourager quelque 20 000 jeunes à passer ce diplôme cette année-là. Le coup de pouce semble d'ailleurs avoir bien fonctionné, comme en attestent les chiffres publiés au mois de mars par le ministère de l'Éducation qui s'est réjoui d'une hausse de 37 % du nombre de brevets d'aptitude, soit 46 239 Bafa délivrés en 2022. Mais malgré cette embellie, le compte n'y est pas. Alors que le secteur de l'animation est toujours en tension, un nouveau soutien a donc été consenti à travers un décret du 20 juillet 2023.



Cette fois, ce sont les jeunes engagés dans une mission de service civique qui sont ciblés. L'argument ? Leur permettre de poursuivre leur engagement au service de l'éducation populaire à travers une nouvelle expérience citoyenne. Pour être éligible, il faut ainsi avoir été volontaire du service civique en 2022 ou réaliser une telle mission d'ici la fin 2023. Dans ce cas, vous pouvez alors profiter d'une aide exceptionnelle de 100 € pour compenser une partie des coûts de la formation au Bafa ou bien à celle du Bafd, à condition que vous vous inscriviez avant le 1er septembre 2024. Vous devez effectuer votre demande d'aide via le téléservice de l'Agence de services et de paiement (ASP) avant le 30 novembre 2024, sachant que seuls les 10 000 premiers dossiers seront soutenus.



J.P.



Plus d'infos et inscriptions sur www.Jeunes.gouv.fr/bafa-bafd .



D'AUTRES AIDES

Que vous soyez ou non volontaire du service civique, sachez que vous pouvez également compter sur d'autres subventions pour alléger la facture de votre formation au Bafa :

-> La CAF : la Caisse d'allocations familiales attribue une enveloppe forfaitaire de 91,47 €, sans condition de ressources. Le montant atteint même 106,71 € si vous vous inscrivez à la session d'approfondissement centrée sur la petite enfance. La demande doit s'effectuer dans les 3 mois qui suivent l'inscription à la dernière phase de formation.

-> Les collectivités territoriales : certaines mairies, départements et régions octroient des coups de pouce de plusieurs centaines d'euros. Renseignez-vous auprès de leurs services.

-> Pôle emploi : si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez également obtenir une prise en charge de cette formation sous certaines conditions.