Et si vous deveniez bénévole ?

Vous souhaitez être bénévole pour la rentrée 2023 ? Rejoignez l'association France Bénévolat et sa communauté afin de les mettre en relation avec des associations. Plus de détails avec Info Chalon.

Reconnue d'utilité publique, l'association France Bénévolat, du cœur à l'action, a pour vocation le développement de l’engagement bénévole associatif pour tous, au service d'une citoyenneté active et solidaire.

Doté d'un double réseau (un réseau de proximité et un réseau associatif de référence), ce collectif d'associations est le porte-voix du bénévolat associatif mais aussi un ensemble de ressources (études, enquête, conférences, ateliers...) et a une présence internationale.

France Bénévolat, c'est 75 centres, 120 antennes et relais, plus de 700 bénévoles et 2 500 associations adhérentes.

Le principe est simple, les associations font part de leurs besoins, France Bénévolat les met en relation avec des bénévoles inscrits sur le site du collectif.

En ce moment, plus de 2000 annonces proposées par des associations Chalonnaises.

L'antenne locale est composée de Dominique Stal (président), Valérie Bouchot (secrétaire), Chancelie et Francis Massemba.

L'association tient une permanence tous les mercredis, de 14 heures à 16 heures à la Maison des Assocations - Espace Jean Zay.

À noter que France Bénévolat sera présent au Parc des expositions le samedi 2 septembre pour le Forum de la vie associative et sportive.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati