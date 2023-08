Forum des associations de Chalon : VéloSurSaône vous invite à venir en vélo

Evènement incontournable de rentrée pour le milieu associatif, VéloSurSaône sera présent au forum des Associations, le samedi 2 septembre, à l’entrée du Parc des Expositions de Chalon, avec un parking à vélo, gratuit et gardé par les bénévoles de l’association.

VéloSurSaône aura un stand pour que ses membres échangent avec les visiteurs et présentent les activités, comme d'habitude. Et devant le succès, tant auprès des utilisateurs, visiteurs et exposants, que des organisateurs, VéloSurSaône réitère la mise à disposition gratuite d’un stationnement de plus de 100 emplacements pour vos bicyclettes.



Lors du forum 2022, près de 140 vélos, tricycles et vélomobiles avait trouvé place dans le parc mis à disposition et géré par les bénévoles de VéloSurSaône. Avec un tel succès lors de cette première installation éphémère, la surface de stockage à été augmentée cette année pour répondre à ce besoin de plus en plus plébiscité par les cyclistes qui ne trouvent pas de lieu sûr à proximité, sans crainte d’un vol de leur monture.

Avec ce partenariat avec la Vie Associative et la Ville de Chalon, le cycliste fera enregistrer son vélo au guichet des arrivées, contre un reçu de parking. Lors de son départ, VéloSurSaône restitue le vélo à son propriétaire sur présentation du reçu. L’aire de stationnement sera strictement réservée aux bénévoles de l’association qui officient comme des “voituriers”, mais pour les vélos.



L’objectif de l’association est de voir la concrétisation d'un parking à vélo permanent, couvert et sécurisé répondant aux normes (quantité, moyens d’attache) et satisfaisant les besoins des usagers du parc des Expositions ou pour toutes autres manifestations à proximité.