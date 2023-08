Deux ministres dont celui de l'Intérieur en Saône et Loire pour la rentrée politique de la Majorité Présidentielle

Un été chaud en animations et sorties à l"’Arc en Ciel" du CCAS de Châtenoy le Royal.

Jawed et Séverine se sont unis par les liens du mariage en mairie de Châtenoy le Royal.

Rugby : Un très bon match de préparation entre Chatenoy et Louhans

MOUSTIQUE TIGRE - Suite à un cas de dengue en Saône et Loire, une opération de démoustication menée

Nouveau sur le marché du dimanche à Chalon : Avec la société ‘Larivière’, venez savourer une bonne paëlla et un bon couscous

ORAGES - Nouvelle vigilance orange à compter de 16h en Saône et Loire

ALLERGIES - La Saône et Loire placée en rouge face à l'ambroisie

Quand soudainement on se rend compte que ca va coincer sur le parking du cinéma

« Les pépettes en 4L » : Melanie et Tessa, deux jeunes chalonnaises, se lancent dans l’aventure 4L Trophy 2024

Coralie Charroud et Florent Sarah, fondateurs de la marque de puériculture ‘Les petits flocons’ s’engagent dans la lutte contre les cancers pédiatriques et dans la valorisation du savoir-faire français avec un ‘coffret naissance durable et engagé’