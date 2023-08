21 doublettes au concours organisé par l’association les "Claq’motos" de Fontaines.

Le concours de pétanque, organisé par l’association les "Claq’motos", a pu avoir lieu ce samedi 26 août ; en effet prévu en juin, il avait dû être annulé à cause d’une météo défavorable.

Ce samedi après-midi, 21 doublettes se sont affrontées durant ce concours de pétanque, concours qui a attiré des joueurs et des joueuses de Fontaines, de Chagny et d’autres communes avoisinantes.

Il tenait à cœur à Jean-Pierre Chaperon, président des "Claq'motos", que ce concours ait pu avoir lieu, pour l’association c’est une reprise des manifestations après la période Covid.

Les 30 bénévoles étaient actifs sur le terrain et à la buvette pour la petite restauration. Ils étaient présents aussi pour préparer le concours, aider et bien sûr démonter, ranger les tendues, les tables et les bancs prêtés par la commune de Fontaines.

Ce concours totalement amical s’est déroulé dans la bonne humeur.

C.Cléaux