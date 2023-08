AVIS DE DECES - Mademoiselle Sabine CHRZANOWSKI

CHAGNY CHAUDENAY



Gisèle, sa maman ;

Virginie et Flavien, sa sœur et son beau-frère ;

Louis, Jules, Marceau, ses neveux chéris ;

ses oncles, ses tantes, cousins et cousines et ses amies,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Mademoiselle SabineCHRZANOWSKI



décédée le 25 août 2023,

à l'âge de 49 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 4 septembre 2023 à 15 heures, en l'église de Chaudenay.

La famille rappelle à votre souvenir

son papa et son frère

partis en 2021.