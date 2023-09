Formation, reconversion, accompagnement Journée Portes Ouvertes dans les centres Afpa

Le jeudi 7 septembre à Belfort, Besançon, Lons Le Saunier, Migennes, Montceau les Mines, Chevigny Saint Sauveur, Nevers et Vesoul.

L'Afpa donne rendez-vous le jeudi 7 septembre aux demandeurs d’emploi et aux salariés qui souhaitent rencontrer ses équipes et découvrir les formations basées sur le geste métier. Des organismes tels que Pôle emploi, Transitions Pro, le Conseil en Evolution Professionnelle, les Missions locales... seront aux côtés des équipes de l’Afpa pour apporter un maximum de conseils et de solutions aux visiteurs.

Les huit centres Afpa de la région, un par département, accueillera toute personne en quête de qualification, d’un nouveau métier, d’un contrat en alternance, d’une montée en compétences ... Chacun aura la possibilité de rencontrer des conseillers, des stagiaires et des formateurs, visiter les ateliers de formation et obtenir toutes les informations pratiques pour bénéficier d’une formation avec un emploi à la clé !

A Besançon, la découverte des métiers de la restauration passera notamment par un atelier pratique de préparation de salades de fruits et de smoothies.

Formation, reconversion, emploi, orientation, parlons-en !

Les centres Afpa de la région proposent un grand nombre de formations dans de nombreuses filières ainsi qu’une offre importante de dispositifs d’accompagnement pour sécuriser le projet professionnel et permettre à chacun d’accéder à l’emploi.

Basées sur le geste professionnel, les formations placent tout de suite la personne en situation professionnelle et alternent apprentissages dans les ateliers de formation et périodes en entreprises. Les formations sont aussi proposées en alternance, avec le contrat de professionnalisation ou en apprentissage.

Les secteurs : Restauration / Transport, logistique / Bâtiment et TP / Informatique, numérique, télécommunications / Services aux entreprises et aux particuliers / Commerce, vente, distribution / Industrie / Assistanat, gestion, comptabilité / Insertion professionnelle / Horlogerie / Sécurité / RH.

Inscription et horaires

Une plateforme dédiée permet de s’inscrire à cette journée qui est organisée dans les 8 centres Afpa dans la région :

De 9h à 17h

Centre Afpa de Belfort (90) – 1, rue Ernest Thierry-Mieg Centre Afpa de Besançon (25) – 19, avenue de l’Observatoire Centre Afpa de Lons-le-Saunier (39) – 137, rue René Maire Centre Afpa de Migennes (89) – 89, avenue Jean Jaurès Centre Afpa de Montceau-les-Mines (71) – 1, rue du petit bois

De 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Centre Afpa de Chevigny-St-Sauveur (21) - 2 rue du château De 9h à 12h et de 14h à 17h

Centre Afpa de Nevers (58) – 5, route de Sermoise De 9h à 12h et de 13h à 16h

Centre Afpa de Vesoul-Navenne (70) – 42, rue Victor Hugo

Inscriptions et Informations pratiques sur www.evenement.afpa.fr