La rue de Dracy officiellement inaugurée

En présence du Sous-Préfet de Chalon, Olivier Tainturier et du député Rémy Rebeyrotte.

Ce samedi après-midi, sous une chaleur caniculaire, Sébastien Ragot - maire de Givry et le conseil municipal de Givry ont inauguré officiellement la fin des travaux menés sur la rue de Dracy. Un dossier vieux de plusieurs années et qui vient de trouver son aboutissement. Des travaux qui permettent de donner à l'axe majeur reliant Givry à Dracy, une toute autre configuration. La sécurisation de l'axe long de 1,5 kilomètre aura été au coeur de toutes les attentions, permettant un partage de tous les usages.

Un axe particulièrement sensible en terme de circulation pour les deux communes, "une route intercommunale" soulignée par Rémy Rebeyrotte. 240 000 euros par l'Etat, 19 000 euros par le Conseil départemental de Saône et Loire et 13 000 euros par le Grand Chalon, "c'est à peu près un tiers du coût de l'opération" a rappelé Sébastien Ragot, pour souligner les partenariats financiers qui ont permis les travaux.

"Une attractivité renforcée" mentionnée par Sébastien Martin, qui a salué la mobilisation de tous les acteurs, afin que le projet soit mené jusqu'au bout, dans le respect de chaque usager.

Au final, un joli résultat qui donne une toute autre allure à ce secteur clé de Givry mais aussi de Dracy.

L.G