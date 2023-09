FORUM DES ASSOCIATIONS DE CHALON - Une édition 2023 dans les annales

Chaque année, il remporte toujours plus de succès, et cette année 2023 est venue conforter ce constat, remporté par l'OMS. Même si l'organisation est encore perfectible, avec près de 230 associations présentes, ce samedi, c'était le lieu où il fallait être sur l'agglomération chalonnaise. En attendant, un retour complet à venir sur info-chalon.com, bravo à tous les bénévoles et à toute l'équipe de l'O.M.S pour cette très belle édition !