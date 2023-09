IUT CHALON - Des effectifs au beau fixe avec + 8 % en cette rentrée universitaire

Le ciel est dégagé du côté du site universitaire de Chalon sur Saône avec des effectifs en nette hausse avec un + 8% en cette rentrée 2023, a assuré Gianni Pillon, Directeur de l'IUT, devant les nouveaux entrants. Avec la réforme du Bachelor Universitaire Technologique, ce sont désormais trois années que les jeunes étudiants passeront à l'IUT sans compter des aménagements nouveaux afin de permettre de mieux appréhender la quantité de travail à mener. Du coup, l'enceinte de l'IUT sera ouverte dès 7h du matin et jusqu'à 19h30 avec des accès magnétiques par l'entremise de la carte étudiante. Des adaptations rendues nécessaires par la réforme.

"Vous avez fait le bon choix pour votre carrière en choisissant Chalon"

Sébastien Martin a joué la carte de l'attractivité territoriale en vantant les mérites du site Chalonnais, rappelant "un taux de chômage à 6,5 %" et des "entreprises qui recrutent à plein sur le bassin. Un salarié sur quatre travaille dans l'industrie sur le Grand Chalon et vos formations correspondent à de vrais besoins". En faisant le choix de pôle secondaire, il est clair que l'impact sur le coût universitaire est vu à la baisse pour les étudiants et leurs familles. Un critère sur lequel le Grand Chalon entend bien marteler dans un contexte inflationniste qui pèse de plus en plus lourd.

Self universitaire, animations, programmation de septembre, vie étudiante et sportive, les étudiants de première année ont pu avoir le temps d'un instant, une vue globale sur les prochaines semaines qui s'annoncent.

Avec 2500 étudiants, 19 établissements et près d'une soixantaine de formations post-bac, le Grand Chalon continue son travail sur l'enseignement secondaire. Ainsi le 28 septembre, la journée d'intégration organisée entre la salle Marcel Sembat et La Péniche, permettra à chacun de mieux s'immiscer dans son rôle d'étudiant.

Entre temps, d'autres temps forts sont au planning, notamment le Viva Factory organisé sur 3 jours à Chalon, entre le Colisée et la Place de Beaune, avec de nombreuses animations et interventions autour de l'industrie.

Laurent Guillaumé