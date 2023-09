USINERIE PARTNERS - "Décarbonnez-vous !" lance EDF

Frédéric MARASCIA · Directeur Développement Territorial Bourgogne EDF et Laurent NICOT - Responsable Développement services énergétiques ont profité du rendez-vous de l'Usinerie Partners pour sensibiliser de nombreux entrepreneurs à la bonne cause.

Invité par l'équipe de l'Usinerie Partners à partager auprès du plus grand nombre, les solutions technologiques proposées par EDF, dans le cadre des économies d'énergie, EDF, représentée par Frédéric Marascia - Directeur Développement Territorial Bourgogne EDF et son homologue Laurent Nicot - Responsable Développement Services Energétique, a remporté un vif succès en terme d'intérêt. "On vous accompagne dans la recherche de solutions personnalisées pour réduire votre empreinte carbone" rappelle Laurent Nicot, demandant à ce que chacun comprenne l'importance de la politique à mener.

Une politique qui se veut avant tout économique, en menant des mesures sur les entreprises, grandes consommatrices d'énergie. Des énergies qui peuvent être réinternalisées en consommation propre.

Frédéric Marascia recommande à toutes les entreprises, quelque soit la taille, quelque soit sa typicité et son secteur d'activité, d'intégrer l'idée de "décarbonner son fonctionnement". La première étape est celle d'un audit complet de la production et de sa manière de consommer, mais aussi de déterminer ensemble les pistes d'économies possibles. Un sujet de fond qui n'est pas sans intérêt en terme de souveraineté nationale pour des entreprises qui souvent tournent à plein régime avec des sources d'énergies carbonnées.

Etude des contrats d'approvisionnements, suivi des consommations, autoconsommation avec des équipements photovoltaïques sous toutes les formes, récupération des sources de chaleur avec l'idée de récupérer l'énergie dégagée par le froid, l'air comprimé, les moteurs... mais aussi la flotte de véhicules ou l'éclairage. Les pistes d'économie semblent tellement infinies du côté d'EDF qu'un vrai Eldorado semble se dissimuler derrière chaque entreprise.

N'hésitez pas à prendre contact auprès de Laurent.nicot@edf.fr - 06 61 55 95 31 afin d'évaluer les possibilités.

Laurent Guillaumé