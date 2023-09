Rentrée sans problème majeur pour cette nouvelle année scolaire

Dans les trois groupes scolaires de Châtenoy le Royal tout semble s’être passé correctement et les enfants de Maternelles et Primaires ont pu, comme d’habitude, être bien pris en mains par les équipes enseignantes, agents territoriaux spécialisés ou accompagnants, même si les savants calculs académiques et comptables peuvent surprendre.

Coté écoles Maternelles

L’école de Cruzille comprend trois sections et au total ce sont 70 enfants qui ont rejoints les classes placées sous la direction de Amélie Gicquel. Trois ATSEM et une AESH assistent les enseignants.

L’école Rostand avec également ses trois sections reçoit 56 enfants placés sous la responsabilité de Laurence Perrot, directrice. Trois ATSEM et cinq AESH dont deux mutualisées avec deux autres écoles, assistent les enseignants.

L’école Berlioz a reçu 69 enfants dans ses trois sections placés sous la houlette de Xavier Houillon, directeur de l’ensemble du groupe Berlioz (Maternelle et Primaire). Trois ATSEM et trois AESH sont affectés à l’ensemble du groupe.

Coté écoles Primaires

L’école Berlioz comprend cinq classes du CP au CM2 soit au total 119 élèves. Avec les cinq professeurs des écoles se trouvent une enseignante dite « Brigade » et une enseignante sur les temps partiels et décharge du directeur.

L’école de Cruzille comprend cinq classes du CP au CM2 et une classe ULIS pour six enfants. Cinq AESH sont rattachés à l’école primaire. Au total ce sont 117 élèves accueillis en Primaire

L’école Rostand regroupe 14 enfants du CP au CM2, placés sous la houlette de Frédéric Laurent, directeur. Sept AESH complètent l’effectif encadrants de l’école.

Au total ce sont 545 élèves qui ont franchi les portes des écoles de Châtenoy le Royal ce lundi 4 septembre 2023. Comme de coutume le Maire, Vincent Bergeret est venu rendre visite à l’ensemble des groupes, en compagnie de Marie-Thérèse Boissot, adjointe aux affaires scolaires. Il a salué les enseignants et tous les encadrants tout en souhaitant aux jeunes châtenoyens une bonne année scolaire et en leur rappelant la valeur de l’enseignement scolaire pour leur avenir.

JC Reynaud