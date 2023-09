Les Insoumis de Chalon taclent le député de Saône et Loire, Louis Margueritte

Réponse des Insoumis de la 5eme circonscription au député Louis Margueritte :



Accepter les bras d'honneur du garde des Sceaux envers un député dans l'enceinte de l'assemblée nationale.

Ne rien trouver à dire quand le ministre du travail explique qu'il n'a pas de compte à rendre aux députés alors que contrôler l'action du gouvernement est l'une des missions principales des parlementaires.

Conserver dans ses rangs le député Rebeyrotte alors qu'il a fait un salut nazi dans l'hémicycle.

Applaudir l'utilisation de l'artcle 49.3 alors que celui ci retire lui aussi une des missions des députés : voter les lois.

Conserver comme questeur le député Woerth qui sera jugé dans la tentaculaire affaire de corruption sur le financement Libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Il est présumé innocent.

Tout cela est représentatif d'un bon fonctionnement des institutions pour le soldat Margueritte.

Pour nous, Insoumis, ce sont des insultes à notre Démocratie Républicaine et c'est pour que ces types de comportements ne soient plus possibles que nous souhaitons la mise en place du référendum révocatoire et la convocation d'une assemblée constituante pour passer, enfin, à la 6ème République.



Être député de Saone et Loire permet à Louis Margueritte de sortir de Paris et de rencontrer des "gens". Combien de fois s'est il rendu dans les quartiers populaires de Chalon ou de Montceau pour constater la désertion, par manque d'investissements politiques et financiers, des services publics qui sont le socle de notre République ?

Il ne se fait pas prier lorsqu'il s'agit de laisser le président départemental du MEDEF répondre à sa place aux questions lors d'une réunion publique.

Il n'a rien trouvé à dire lors du discours raciste de Gilles Platret le 14 Juillet 2023 ? Ce dernier, dans un discours identitaire problématique pour l'image de Chalon sur Saône qu'il renvoie en sa qualité de Maire, comparaient les habitants des quartiers populaires à une "horde de barbares qui s'accaparent un territoire qui n'est pas le leur". La Saône et Loire n'est pas une terre identitaire, elle est terre de travailleurs d'usine et de la terre qui savent ce que veut dire solidarité, partage et acceuil dans la difficulté. Ils ont subi les décisions catastrophiques des politiques de baisses de cotisations sociales pour les grandes entreprises.



Il nous parle de l'action extraordainaire du gouvernement et vante sa loi sur le partage de la valeur produite en entreprise qui va impacter des centaines de milliers de salariés soit aux alentours d'1 salarié sur 27. Pas un mot sur la baisse de productivité.

Nous demandons une revalorisation du SMIC et une conférence nationale sur les salaires pour les augmenter et les indexer sur l'inflation.

Il veut nous parler de la pénibilité au travail alors que le Président Macron a fait supprimer les CHSCT qui permettaient d'avoir un suivi des conditions de travail et de leurs impacts sur la santé des travailleurs et des travailleuses. Une partie d'entre eux a payé cette erreur de sa vie.

Le député Margueritte condamne les violences mais n'a jamais eu un mot pour la violence du monde du travail sur les travailleurs et travailleuses. On dénombre 215 décès pour cette année 2023 au moment ou je boucle ces lignes. Presque 1 décès par jour. Ce silence est insupportable et indigne. Il démontre le mépris de Renaissance et de ses représentants élus pour ceux qui font la richesse de notre pays.



Il nous parle du budget de 2024 en prenant soin de ne pas mentionner que celui ci sera le plus austéritaire depuis la prise de fonction d'Emmanuel Macron.

5% de baisse pour la plupart des ministères, 15 milliards d'économie à faire sur la santé le chômage et le travail pour ne pas avoir à toucher les 180 milliards d'euros d'aides au grandes entreprises.

La fermeture de la maternité d'Autun, l'effondrement de l'hopital psychiatrique de Sevrey et les services d'urgences fonctionnant en "mode dégradés" sont les effets visibles de la politique macronienne. Cela a des conséqunces sur le vie des habitants tout comme sur la santé de celles et ceux qui travaillent dans ces services publics. Le député Margueritte trouve que cela est très bien et va continuer avec l'hopital de Montceau les Mines



Nous proposons de revenir sur les baisses de cotisations des grandes entreprises et de remettre en place l'ISF pour investir massivement dans les services publics.

La rentrée scolaire ? Le député Margueritte se réjouit là aussi, puisque l'interdiction de l'abaya va tout résoudre. Cela va mettre fin à la pénurie d'enseignants, à l'augmentation du prix des fournitures scolaires et cela va permettre d'ouvrir de nouveau la cinquantaine de classes fermées cette année dans notre département.



L'écologie et l'adaptation au changement climatique pour terminer sont les grandes absentes de le vision du député Margueritte et de son groupe parlementaire. Nous avons connu, en Saône et Loire, des épisodes orageux particulièrememnt violents cette année. En a t'il parlé ? Le sait il ? Est il allé constater les dégats ? Il s'aligne sur la ligne jupiterienne qui demande une pause à l'union européenne sur les mesures enivironnementales et qui fait que la France est aujoud'hui récidiviste et plusieurs fois condamnée pour inaction climatique.

Pas un mot sur les compagnies d'assurances qui augmentent leurs tarifs poussant les plus pauvres d'entre nous à s'en passer et à tout perdre lorsqu'ils subissent les conséquences directs du changement climatique. Cette politique tarifaire est déjà appliquée aux États Unis avec des conséquences sociales absolument dramatiques y compris sur les classes moyennes.



Ce n'est pas avec du bouche à bouche, comme le préconise le ministre de l'intérieur, que vous allez convaincre qui que ce soit que votre action est bénéfique pour le peuple.



Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur nos propositions, la fête départementale Insoumise de Saône et Loire se tiendra le dimanche 10 Septembre au domaine de Morlay (71460 St Ythaire). Venez parler de vos préoccupations et des propositions de La France Insoumise, en présence de Manon MEUNIER, députée LFI de Haute Vienne.



Brice Larèpe

pour le groupe Chalon l’Insoumise