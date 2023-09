Braderie culturelle de la Médiathèque départementale de Côte d'Or : plus de 8 000 documents à 1 € pièce !

La Médiathèque du Conseil départemental de la Côte-d’Or organise sa traditionnelle braderie dimanche 10 septembre, de 10 h à 17h, à la cité Henry Berger à Dijon (rue Joseph Tissot).

Pour cette 7e édition, la Médiathèque proposera de nouveaux documents « désherbés », c’est-à-dire sortis de ses fonds. Ouverte à tous, cette vente permettra d’acquérir livres et CD à un tarif unique et attractif : 1 € !

Au total, plus de 8 000 documents seront mis en vente lors de cette braderie.

« Cet évènement est labellisé « Agir ensemble contre l’illettrisme » par l’Agence nationale de Lutte contre l’illettrisme et s’inscrit dans une volonté forte du Département de favoriser le développement de projets et d’actions à destination des publics éloignés du livre et de la lecture » explique François Sauvadet, Président du Conseil départemental.

Les recettes issues de cette vente seront reversées par le Département à des associations côte-d’oriennes qui œuvrent également dans le domaine de la lecture pour tous.