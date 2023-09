VIVA FACTORY - Le Grand Chalon mobilise les acteurs de l'industrie autour d'un événement unique en son genre

C'est une opération inédite à l'échelle du territoire, et qui s'exprimera 3 jours durant en septembre. Alors que les entreprises du bassin chalonnais entendent embaucher 2000 personnes dans les années à venir.

Réunis au sein de l'Usinerie par le Grand Chalon, les acteurs de l'industrie ont répondu présents à l'invitation lancée. Pas question de voir dans Viva Factory, un énième salon de l'emploi, mais une opération permettant de faire la promotion des métiers de l'industrie.

Du 21 au 23 septembre, le Grand Chalon se veut comme la capitale du renouveau industriel

Depuis de nombreuses années, le Grand Chalon a fait de l'industrie son sujet phare en terme de prise de position. Un sujet réaffirmé par Sébastien Martin, devant l'ensemble des acteurs locaux, et de Fabien Rossignol - Président du Medef de Saône et Loire et Clarisse Maillet - Présidente de la CPME 71.

"Une opération pour faire changer le regard sur l'industrie", c'est bien le maître mot qui va entourer ces 3 jours de mobilisation. 3 jours pour dire non à celles et ceux qui considèrent le déclin industriel français comme une fatalité.

La féminisation des métiers de l'industrie au coeur des enjeux

Là aussi, l'industrie change de braquet sur l'intégration des femmes et leur mise en avant au sein des métiers de l'industrie. Sociologiquement, l'industrie a toujours été maladroitement associée à des métiers masculins. C'est fini depuis bien longtemps mais il appartient aux acteurs de marteler ce message plus fermement, afin que les femmes l'intègrent pleinement. Viva Factory permettra de mettre en avant métiers et formation, permettant de décrocher des emplois, avec des niveaux de rémunération sensiblement supérieurs à ceux des services.

Immersions, ateliers, témoignages, le Grand Chalon déroule le tapis rouge à l'industrie. Une manière d'inscrire son territoire dans la durée, avec d'ailleurs quelques beaux succès ces dernières années avec des implantations industrielles majeures, à l'image de SGT, Iten ou plus récemment Vicky Foods.

D'ici 2029, au moins 2000 nouveaux emplois dans l'industrie

Pas question d'attendre le dernier moment pour répondre aux besoins de main d'oeuvre. Le Grand Chalon entend prêcher la bonne parole industrielle, d'autant plus que les besoins sont criants. Les chiffres sont bons. Les carnets de commande sont pleins et l'activité est inscrite pour durer.

Le programme des 3 jours du 21 au 23 septembre

Deux tables rondes sont organisées le jeudi 21 dans les salons du Colisée. La première se tiendra de 17H30 à 18H30 en présence d'Anaïs Voy-Gillis et Céline Claire Remonnay. Laurent Champaney - Directeur général de l'ENSAM, Gianni Pillon - Directeur de l'IUT et Sarah Cherabieh-Bouttier - Directrice de l'Ecole de Production de Chalon viendront apporter leurs témoignages.

A partir de 18h45, le Grand Chalon Business Club prendra place avec en invités d'honneur Bernard Fontana - Président de Framatome, Fabien Gaben - Président d'Iten, Clarisse Maillet - Présidente de la CPME 71 et camille Etévé - Direction de la Banque des Territoires.

Vendredi 22 et Samedi 23 septembre, le rendez-vous est donné Place de Beaune à Chalon avec de nombreuses animations, ateliers et immersions. 3 dômes seront installés sur la place. Un vrai village industriel permettant de mettre en avant le savoir-faire industriel chalonnais. Le vendredi sera consacré aux scolaires et le samedi à destination du grand public, ouvert à tous.

Laurent Guillaumé