Vous avez dit "Faites du sport à Chalon ! " ... sauf .. que dans la pratique !

Depuis quelques semaines, info-chalon.com parcourt les terrains et les salles en cette rentrée sportive et scolaire ... et le constat est unanime.

Depuis la fin de la crise sanitaire, les inscriptions dans les clubs de sport à Chalon comme ailleurs, se sont envolées. Un très bon signe de la volonté des uns et de la vitalité du tissu associatif, et c'est un vrai satisfecit que de le constater. Sauf que concrètement sur le terrain, on ne sait plus faire. Le nombre de créneaux nécessaire explose, les salles ne sont plus suffisantes et les conditions de pratique deviennnent compliquées. A cela, il convient de rajouter le bénévolat mis à mal par une absence de reconnaissance à l'échelle nationale. On ne compte plus les exemples de club et autres associations dans l'incapacité d'accueillir des jeunes désireux de pratiquer une activité sportive, faute de structures et d'encadrements.

Oui il manque des gymnases à Chalon et les équipes municipales successives ont pris bien trop de retard dans la gestion de ce dossier clé. Samedi matin dernier au forum des associations, Gilles Platret a annoncé la construction de deux équipements sportifs dont un d'ici la fin du mandat en 2026. Par équipement sportif, "ça veut tout dire et rien dire" nous ont confié certains. "Et puis si on devait avoir un gymnase neuf dès demain, il serait déjà rempli" rajoute un autre responsable sportif. Tous nous ont confié leurs sentiments, s'avouant perplexes sur la situation, tout en souhaitant préserver l'anonymat.

Une situation qui provoque des crispations et des tensions entre les clubs, utilisateurs d'une structure partagée, au point que chacun se regarde en chiens de faïence.

Du côté des installations nautiques, la bonne nouvelle tourne autour de l'Espace Nautique dont les travaux de rénovation sont dans la phase administrative. Un sujet majeur en terme de consommation énergétique.

Pas les moyens de ces ambitions...

Avec Paris 2024, on aurait pu imaginer la mobilisation de tous les moyens en faveur du sport mais visiblement, il faudra faire avec les moyens du bord, c'est à dire pas grand chose. Pour un nouveau gymnase du type de la Verrerie, comptez la bagatelle de 5 à 6 millions d'euros ! Le temps de lancer les études préliminaires, de réunir les financements, espérons que le premier "équipement sportif" soit déjà lancé au moins sur le papier pour espérer avancer sur le dossier.

Entre les problématiques d'entretien des gymnases, notamment celui de Garibaldi, dont l'utilisation est désormais bien compromise, les salles disponibles sont réduites à la portion congrue.

"Heureusement que les gymnases de la région Bourgogne-Franche Comté et du Conseil départemental sont là" nous confiait un autre responsable, considérant que sans ces structures indépendantes de la ville, celle d'Hilaire de Chardonnet ou Mathias pour ne citer que celles-là, le sport à Chalon serait aux abonnés absents.

Alors oui, il faut des ambitions, oui le sport est un outil d'attractivité au profit des territoires, et il y a urgence à agir au profit du sport pour tous.

C'est un sujet qui dépasse le seul stade chalonnais, et qui mériterait sans doute davantage de prises de position, bien au-delà des polémiques de rentrée sur l'Abaya.