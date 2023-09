A l’occasion des 70 ans du jardin Géo Botanique à Chalon-sur-Saône, rencontre avec Nicolas Lecarrer, en charge des parcs, squares et jardins à la Ville de Chalon …

L’interview

Mercredi 6 septembre 2023, à partir de 15 heures 30, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur- Saône et Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, avaient convié les chalonnaises et les chalonnais à une visite guidée pour fêter les 70 ans d’existence du Jardin Géo Botanique, situé 7 Avenue Mathias à Chalon-sur-Saône (Parc Georges Nouelle).

Nicolas Lecarrer (à droite sur la photo de Une), en charge des parcs, squares et jardins à la ville de Chalon assisté de Pierre Yves Raoult, Chef d’unité responsable des agents en charge des parcs, squares et jardins à la ville de Chalon a accepté de répondre aux questions d’info-chalon.

Nicolas, pouvez-vous expliquer aux chalonnais la conception de ce jardin Géo Botanique ?

N.L : « Tout d’abord le jardin est divisé en 7 secteurs : La Côte Chalonnaise avec ses pieds de vigne et sa ‘cadolle’, la Pinède et ses sous bois, les berges végétalisées du Marais Bressans, le Morvan avec ses roches granitiques et sa cascade, la Provence avec son bassin et ses essences exotiques, l’Alpinum et ses rocailles, le Rocflor et ses vivaces. On trouve ensuite un bassin ornemental et entre chaque paysage des zones dites intermédiaires où là, on peut intégrer les collections de plantes. Il faut savoir que dans chaque paysage, on va retrouver des végétaux adaptés à chaque type de sol ! ».

Des nouveautés ?

N.L : « Oui notamment une, le carré simple qui fait référence au moyen âge. Cela correspond à un jardin médiéval de plantes qui soignaient les maux du corps et de l’âme ! ».

Ce jardin, comprend combien d’espèces végétales ? Combien d’arbres ? Et combien êtes vous à en prendre soin ?

N.L : « Ce jardin représente environ 3 800 espèces végétales, environ 50 arbres sur une superficie de 1, 3 hectares. Une dizaine d’agents chaque jour ouvrable sont mobilisés sur ce parc pour son entretien.

J.P.B