ELAN CHALON - Près de 250 partenaires réunis pour la présentation officielle de l'équipe

C'est un Président heureux de retrouver la BetClic Elite qui a pris le micro à Dracy le Fort. 1 an, jour pour jour, Savo Vucevic déclarait ici même que sa mission était la remontée en Pro A. 12 mois plus tard et une mission totalement réussie, non sans quelques frayeurs, c'est un Elan Chalon revigoré qui a pris place devant ses partenaires à La Garenne.

+ 20 % de partenaires

Rémy Delpon, Manager Général de l'Elan Chalon, n'a pu dissimuler son bonheur de voir l'Elan à nouveau sur le devant de la scène sportive, et surtout des partenaires de nouveaux rassemblés. Les fidèles des fidèles qui avaient suivi financièrement l'équipe reléguée en Pro B, ont été chaleureusement salués.

Une belle soirée réunissant plus de 250 partenaires, qui marque officiellement le démarrage de la saison, après une première série de matchs amicaux plutôt sympathiques. Le coach Savo a rappelé aux partenaires les difficultés du recrutement alors que l'accession à la BetClic est arrivée en toute fin de saison, tout en assumant "la lucidité" dans les recrutements. "Cette année, il y a aura beaucoup de changements mais ce sera avant tout un bon maintien et ça ne sera pas facile" a prévenu le coach. "La victoire en play-off aura été l'un de mes plus beaux moments de ma carrière. Ce n'était pas un public à Chalon mais des supporters".

Le Capitaine, Antoine Eito, a rappelé "qu'au 16 septembre, aucune équipe ne sera prête", histoire de calmer les ardeurs de chacun. "On se découvre, on n'a pas beaucoup de vie ensemble alors que les matchs restent des entraînements". Une manière simple d'insister auprès des supporters de ne pas tirer de conclusions trop hâtives.

"Le TGV du sport en Bourgogne-Franche Comté"

Franck Charlier, Vice-président du Conseil Régional a quant à lui qualifié l'élan de bien plus qu'une locomotive du sport, "c'est le TGV du sport en Bourgogne-Franche Comté". Des propos qui ont été salués sur les bords de Saône mais qui devraient en crisper d'autres dans la grande région. Pierre Berthier, au nom du Conseil départemental de Saône et Loire a lui aussi annoncer le soutien de la Saône et Loire à l'Elan, " tu peux compter sur le soutien plein et entier du département" a lancé l'élu départemental à Vincent Bergeret, son homologue au département. Gilles Platret s'est félicité de voir "une anormalité corrigée" en ramenant "le club à un niveau qui lui appartient" avant de lancer un défi à Antoine Eito, "il n'en tient qu'à vous pour être accueillis sur le balcon de la mairie. C'est un défi que je vous lance".

Laurent Guillaumé

Photos Charlotte Geoffray - LG