Le jeu de mots porté au pinacle dans l’ouvrage flambant neuf d’Emmanuel Mère, sur le point de s’éveiller au monde

Pour l’imaginatif et inassouvissable auteur régional Emmanuel Mère, que l’on ne présente plus, ainsi que pour certains de ses pairs, l’heure de la rentrée va également sonner, dans le cas présent à l’ombre de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône. Elle se produira le week-end des samedi 9 et dimanche 10 septembre, de 10h à 18h (accès libre), sous couvert de la manifestation « Le cloître aux livres ».

Il lâche la bride à l’anticonventionnel mesuré

Briscard lettré, l’écrivain ne sera pas là pour faire de la figuration lors de cette troisième édition, mais afin d’assumer mordicus la paternité de son dernier ouvrage en date, désigné sous l’appellation « La vie, à-peu-près », dont ce sera la sortie officielle. Après l’avoir copieusement biberonné, il espère laisser le soin d’entrer dans son intimité à d’autres, aussi nombreux que possible, si le besoin s’en fait sentir pardi ! En outre, l’allègre quinquagénaire, qui signe en l’occurrence sa trente-septième divulgation littéraire au sens large (dont une dizaine à la solde de la poésie), soufflera les bougies de son gâteau symbolisant le trentième anniversaire du premier épanchement de son moi profond noir sur blanc en ce mois de septembre 2023. C’est dire si le garçon a de la suite dans les idées ! « Tous les ouvrages ont une émotion particulière. C’est une rencontre avec soi, et avec l’autre en soi. Je suis content de ce que je fais, de ce que j’ai réalisé », se plaît-il à révéler. Volontiers accapareur du sens premier des vocables, partageur, taquin, le narrateur a l’humeur folâtre tout au long de ses écrits, qu’il convient d’ingérer en étant sur la même longueur d’onde. Sous peine de dévitaliser l’iconoclaste existant. Pour sûr ! A l’aide de tours de passe-passe fouillés, et à force de cérébraliser à la sueur de son front, le géniteur biaise, reformule, détourne de leur fonction initiale, ou confère une ampleur à la valeur ajoutée. Déshabitués de leur zone de confort, les termes sont ainsi boutés hors de leur champ lexical. C’est frais, didactique, ludique, fantasque, rigolard même, et le remue-méninges de cette réécriture ne manque pas de procurer un bien ineffable.

Avec des airs de remises en question bénéfiques

« La vie est une grande approximation quelque part. Il y a un début, une fin, et au milieu on fait ce qu’on peut. Ca permet de montrer toutes les potentialités de la langue française », explique Emmanuel, pénétré en d’autres circonstances par le faire-savoir des écrivains Stefan Zweig et Michel Bussi. Saltimbanque, bateleur à sa manière, les lettres n’ont plus de secret pour cet amoureux de l’écriture fine. Lesquelles boivent parfois le calice jusqu’à la lie plus souvent qu’à leur tour…Il joue avec les mots, pour mieux se jouer d’eux en pactisant avec la vie, souhaite la bienvenue aux divagations de bon aloi en leur déroulant le tapis rouge. « Je m’amuse », confesse-t-il l’air enjoué, et il est vrai que le dévoilement de ses thématiques possède des effets ô combien euphorisants, à condition de se repaître de leur substantifique moelle. Folichonne, si affinités travaillées en règle générale. « Il faut jongler, c’est une gymnastique intellectuelle, comme un puzzle », décrypte le créateur. N’ayez crainte, le vagabondage livresque du moment ne dépassera pas vos hypothétiques limites, avec sa petite soixantaine de pages. Juste ce qu’il faut en somme pour que cette reconsidération de ce qui débouche sur des textes soignés vous fasse voyager en première classe. Vers quelle destination ? Dieu seul le sait à cette heure…de la «Balade en rhétorique » à « Parce qu’il n’est pas d’écrits vains », en passant par « Le tour de France amoureux », « En avant la musique », « Quand la belle plante ne fait pas de fleur », etc. , embarquez pour une virée qui vous appartiendra en propre, car l’effet séduction vous aura littéralement pris par les sentiments…

Michel Poiriault

