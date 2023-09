Astréa : Leslie Monérat ouvrira son studio de piercing le 14 septembre prochain

Cette jeune chatenoyenne, qui s’est formée au perçage dans le nord de la France, réalise son rêve professionnel.

En effet, toute jeune déjà, Leslie était attirée par l’univers de la modification corporelle.

« C’est clairement à l’adolescence lorsque j’ai poussé la porte d’un studio de piercing, que j’ai enfin réussi à m’accepter » a t-elle raconté à Info Chalon.

Au niveau professionnel, Leslie a longtemps enchaîné les missions en intérim avant de franchir le cap de se former au perçage.

« Il a fallu trouver une personne qui accepte de me former et pour cela, il fallait forcément quitter la région. Malgré ma réticence à quitter ma famille, je suis partie pour pouvoir accomplir mes envies professionnelles » a ainsi poursuivi la toute nouvelle entrepreneure bourguignonne.

De retour auprès des siens, Leslie a eu la bonne surprise d’apprendre que le local du salon de tatouage « Tatuad’or » de Saint-Marcel allait se libérer.

« J’ai de suite sauté sur l’occasion, pour moi c’était l’endroit idéal en terme de localisation et de configuration. En effet, vu qu’il hébergeait un salon de tatouage il disposait déjà de toutes les normes d’hygiènes requises » a expliqué la jeune femme.

C’est ainsi que le studio de piercing « Astréa » verra le jour le jeudi 14 septembre prochain.

Leslie, qui a fait un stage de perfectionnement aux dernières tendances à Auxerre en juillet dernier, vous accueillera donc du mardi au samedi de 10h à 19h, avec ou sans rendez-vous.

Que vous souhaitiez le cultissime piercing au nombril ou encore la très tendance « compo d’oreille », Leslie pourra aussi vous conseiller quelques bijoux en titane ou en or parmi sa sélection en vitrine.

« Il est tout à fait possible de choisir un bijou et de le stériliser sur place avant la pose de celui-ci, et d’éviter ainsi le très basique bijou « médical » », a précisé Leslie.

Tous les bijoux qui seront proposés au salon de piercing sont fabriqués en France, polis à la main, résistants et hypoallergénique, avec possibilité d’anodiser sur place.

Pour plus d’informations et suivre l’actualité d’Astréa, rendez-vous sur les réseaux sociaux :

Amandine Cerrone.