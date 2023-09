Faites du théâtre avec la Compagnie des brûleurs de planches !

Des ateliers théâtre pour enfants, adolescents et adultes.

La Cie des Brûleurs de planches propose avec ses ateliers : un travail du corps, un travail sur la voix et sur la confiance en soi, l’apprentissage du jeu du comédien, des exercices d’improvisation… le tout soupçonné de fantaisie et d’amusement. Des stages sont également proposés pendant les vacances scolaires.

Lors du Forum de la vie associative et sportive chalonnaise qui a eu lieu au Parc des expositions samedi dernier, info-chalon a rencontré sur ce stand une équipe dynamique et bienveillante. La Cie, créée en 2016, a proposé dès 2019 des cours de théâtre. Les brûleurs de planches poursuivent leurs projets théâtraux avec la troupe 'Band of Sharks' (pour information Les sharks jouent à Jully-les-Buxy le 7 octobre ; réservations au 06 03 17 74 04 ), la Compagnie travaille également sur l'écriture d'une pièce en lien avec des associations locales dont le sujet vous sera révélé d'ici peu dans info-chalon. La pièce monologue 'Confessions Secrètes' dans laquelle Nathalie Barthalais incarne 7 femmes d'origines sociales diverses est actuellement en tournée ainsi qu'un seule en scène de Laetitia Diboine.

Les ateliers enfant (8 - 11 ans) ont lieu les mercredis de 15h à 16h15 et de 16h30 à 18h00 pour les adolescents (12-17 ans) au Studio 70 et les mercredis de 19h à 20h30 pour les adultes à la salle des fêtes des Charreaux. Séance d'essai gratuite.

Renseignements, tarifs : atelier.theatre.bdp@gmail.com

SBR