Journée Mondiale des Premiers Secours - A Chalon, la Croix Rouge vous donne rendez-vous Place de Beaune

Est-il encore besoin de rappeler l’importance de se former aux gestes qui sauvent ? Oui, car seulement 40% des français sont formés aux premiers secours, chiffre insuffisant au regard de l’objectif à atteindre de 80% de personnes formées en France.



A l’occasion de la Journée Mondiale des Premiers Secours, le 9 septembre 2023, la Croix-Rouge française sera présente aux quatre coins du territoire pour initier gratuitement petits et grands aux gestes de premiers secours.



Pour toucher un public toujours plus large, les bénévoles présenteront également les différentes façons de se former via les solutions numériques développées par l’association.

Le rôle essentiel du citoyen dans la chaîne de secours



Le citoyen est le premier maillon de la chaîne de secours et acquérir les bons réflexes peut donc sauver des vies. Seul 1 français sur 10 a une très bonne connaissance des gestes qui sauvent et pourtant, depuis 2014, le délai moyen d’intervention des secours augmente régulièrement. C’est ce que souligne le rapport sur la résilience publié par la Croix-Rouge française "Crises, sommes-nous prêts à les affronter ?" en juin dernier.



Accidents de la vie courante, accidents de la route, arrêts cardiaques, catastrophes naturelles… Chaque citoyen peut être confronté à une situation d’urgence. Et première victime potentielle, il en est aussi le premier témoin et donc le premier à pouvoir intervenir en attendant l’arrivée des secours. La Journée Mondiale des Premiers Secours est une nouvelle occasion pour la Croix-Rouge française de rappeler la nécessité de se former aux gestes qui sauvent car chacun peut agir face à une situation d’urgence. Il faut prendre conscience du rôle primordial des citoyens dans la chaîne de secours afin d’augmenter les chances de survie du plus grand nombre. L’apprentissage des gestes de premiers secours est à la portée de tous, même des plus jeunes, pour acquérir très tôt les bons réflexes.



Rendez-vous Place de Beaune à Chalon, le samedi 9 septembre, de 14h à 18h pour s’initier gratuitement aux gestes qui sauvent et peut-être même se découvrir une vocation de secouriste.



Au programme : gestes qui sauvent, visite d’une ambulance, découverte de nos activités !