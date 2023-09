Succès sur les quais des Messageries et à L’Espace Patrimoine, de l’exposition ‘La Fête Foraine’.

L’exposition sur les quais restera jusqu’au 30 septembre et celle à l’Espace Patrimoine 1 an !

Vendredi 8 septembre, à 16 Heures, se déroulait sur le quai des Messagerie à Chalon-sur-Saône, le vernissage de l’exposition ‘La Fête Foraine’, organisé dans le cadre du mois mondial de la fête foraine créé en 2021 par l’association anglaise (Future 4 Fairgrounds créé en 2021).

Un événement qui s’est déroulé en présence de : Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er Ajoint à la Ville de Chalon, de Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, d’Évelyne Lefebvre : 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, d'Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes, de Christelle Morin Dufoix , Directrice de l’Espace Patrimoine, d'Adrien Philippe Moniot, Directeur de la bibliothèque Municipale, de Michel Drouin, Forain présent à carnaval à Chalon depuis de nombreuses années, de René Hayoun, Président de l’Union Intersyndical des Entreprises Forainesde France, de Claude Elly, Vice-Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône, de Florence Capelli, Directrice Générale de Chalon tourisme événements…

Un événement qui s’inscrivait aussi dans le cadre du concours de la photographie qui a eu lieu pendant le carnaval 2023, qui a recensé 45 participants et 96 photographies.

Extrait du discours de Gilles Platret avant la visite de l’exposition : « On est ici sur un événement qui est né en 2021, qui est parti d’une association anglaise qui se nomme Future 4 Fairgrounds, que nous avons récupéré car la fête foraine est tellement liée aux carnavals dans les villes. Du coup, on valorise un petit peu tout cela pour permettre de mériter le titre que les forains on eu la gentillesse de nous donner, c'est-à-dire Chalon-sur-Saône, Capitale Française de la fête foraine et cela se mérite […] Nous avons insisté sur cet événement car il y a un dossier de reconnaissance des Arts Forains qui a été déposé auprès de l’U.N.E.S.C.O comme patrimoine immatériel de l’humanité. C’est vrai qu’il y a une tradition très très ancienne ici comme ailleurs et donc les forains sont porteurs de ce dossier et on les appuie aussi dans cette demande et on multiplie les événements pour cela, surtout que l’on a le plaisir de les recevoir chaque année. Mais allez, place à l’exposition. Je vous remercie ! ».

Le cortège des personnalités était dirigé par le 1er magistrat de la ville qui commençait par la visite de l’exposition située quai des messageries composée de 16 panneaux supportant les photographies de la fête foraine 2023.

S’en suivait dans la salle Espace et Patrimoine du Musée Niépce, la visite de l’exposition sur le thème ‘Focus, Chalon, Capitale de la fête foraine’ qui retrace toute l’histoire des fêtes foraines à Chalon-sur-Saône depuis le 19ème siècle (1802) à ce jour, expliqué par Christelle Morin Dufoix.

Il était alors venu le temps de récompenser les deux photographies ‘Coups de cœur’ du Jury :

‘Las Chalon’, prix du jury pour l’esthétisme de Pham Nguyen

‘Caisse’, prix du jury pour l’originalité de Olivier Fauvel

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B