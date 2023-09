Le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 8 septembre à 19 heures, au Club House du Stade Léo Lagrange, organisé par Robert Dutronc, Président du Comité Départemental de Saône-et-Loire de pétanque assisté de Daniel Raffin (chargé cette année de l’organisation du National) avait lieu la cérémonie officielle du lancement du 44e National de pétanque de Chalon-sur-Saône.

Un événement qui se déroulait en présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, …

Cette cérémonie était animée par Jean-Luc Robert, de la chaine l’Equipe qui présentait :

L’équipe de France espoir masculine,

L’équipe de France espoir féminine,

Malaury Perrin qui a fait l’exploit de se qualifier à 5 championnats de France,

L’équipe des jeunes de Saint Marcel demi-finaliste du championnat de France cadet qui s’est déroulé le 20 août 2023 à Nevers,

Hector Milesi vainqueur de l’international de Millau et vainqueur de la Marseillaise,

Extraits des discours du Président Robert Dutronc : « Je voulais vous amener un tout petit complément sur ce 44 National concernant les jeunes car nous avions l’année dernière 34 équipes et cette année 85, donc vous voyez que l’on a progressé chez les jeunes d‘une façon phénoménale. Suite à cette présentation de Jean Luc, je voudrais vous dire, quand même, que j’ai un petit pincement au cœur et un peu de tristesse car nous avons perdu notre centenaire René Bernard qui devait fêter ses 100 ans au mois de janvier 2023 […] Donc je ne peux pas faire ce 44ème National de Chalon Sans avoir de grosses pensées pour lui […] Nous avons aussi en ce moment des gens dans notre comité et dans la région qui sont dans la maladie et j’ai aussi de grosses pensées pour eux […] 44 ans que l’on fait le National à Chalon, alors je ne les ai pas tous fait mais je me souviens très bien, surtout quand j’étais à l’A.P Chalon, que l’on m’avait dit, écoute si tu veux que le comité fasse le National (avant c’était le BICBO) et bien fait le, parce que nous on vient de voter et on ne veut pas le faire. C’est donc à ce moment là que j’ai repris le flambeau, ce n’était pas évident surtout que nous étions au centre-ville et que l’on avait eu à l’époque des soucis financiers à la fin de l’exercice. Alors quand on nous a dit qu’il fallait délocaliser le national au stade Léo Lagrange, on a été un peu timides et inquiets sur cette décision. Mais aujourd’hui Monsieur le Maire, on ne s’en irait pour rien au monde, car on est très contents d’être ici. Pour ce 44 National, je souhaite à tous les joueurs, tout le monde et à tous ceux qui sont venus, un bon weekend chez nous à Chalon. Je remercie tous les bénévoles qui m’accompagnent tout au long de l’année […] Je vous souhaite de passer un agréable moment à Chalon, jouez bien à la pétanque pendant ces deux jours. Je vous remercie ! ».

S’en suivait une petite réception.

