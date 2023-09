Projection du film « Paul, apôtre du Christ » et cycles d’études bibliques à l’Eglise Protestante.

C’est la rentrée et la reprise pour tous les groupes : groupe Amitié, étude biblique œcuménique, groupe Bible et femme, KT adulte…. au sein l’église Protestante de Chalon, Tournus et environs.

Pour débuter le cycle d’études bibliques oecuméniques 2023 - 2024 le film « Paul, l’apôtre du Christ » sera projeté le mercredi 13 septembre à 15 heures au temple à Chalon, salle Philibert Guide, 25 rue Carnot à Chalon sur Saône. La projection est gratuite. Ce sera l’occasion également de rencontres, échanges et de partage d’une collation.

Mais aussi de prendre connaissance du programme du Cycle d’études pour cette année sur les voyages de Paul, dans les Actes des apôtres du chapitre 16 jusqu’au chapitre 28. Un Cycle qui sera animée par Pierre Bezin, Pasteur; Laurence Tartar, Pasteure et Philippe Vidal, président de l’Eglise Protestante Unie de France de Chalon sur Saône, Tournus et environs.

JC Reynaud