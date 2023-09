Le Cercle de l’aviron de Chalon organise la 35e édition du Challenge de l’aviron.

Rencontre non improvisée au Forum des Associations châtenoyennes

Dimanche 15 octobre 2023 à 10 heures, venez participer à la course ‘La Chalonnaise’ et contribuez à une action de solidarité

Le plus ancien Temple Maçonnique chalonnais ouvre ses portes.

Succès pour la 1ère Fête de rentrée des Insoumis de Saône et Loire

Coralie Charroud et Florent Sarah, fondateurs de la marque de puériculture ‘Les petits flocons’ s’engagent dans la lutte contre les cancers pédiatriques et dans la valorisation du savoir-faire français avec un ‘coffret naissance durable et engagé’