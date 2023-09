Saint-Matthieu : opération réussie pour le Comite de bienfaisance du quartier de la Citadelle

Victime de son succès, tout a été vendu avant midi. Plus de détails à venir sur Info Chalon.

Un grand bravo à Didier De Carli et les bénévoles du Comité de bienfaisance du quartier de la Citadelle pour la vente de corniottes et de vin doux au profit des anciens et les porteurs de handicap du quartier.

Une vente qui a lieu ce dimanche 10 septembre, à l'occasion de la Saint-Mathieu, la fête patronale du quartier.

Au total, c'est 100 bouteilles de vin doux provenant de la cave de Viré et 260 corniottes venant de la boulangerie-pâtisserie La Féerie Gourmande.

Une nouvelle opération réussie pour le Comité qui réalise cette vente chaque année depuis la création du Comité dans les années 50 et qui suit le succès du vide-greniers du 3 septembre.

Le comité remercie Mathieu Fernandez et son équipe pour les bouteilles de vin doux et Sylvain Chaudat «pour ses excellentes corniottes».

Les bénévoles vous donne rendez-vous le samedi 7 octobre, du côté du quartier Laënnec, pour une vente de brioches et le vendredi 22 octobre pour son traditionnel repas des anciens.

(Photos gracieusement fournies par Didier De Carli)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati