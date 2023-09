Belle cérémonie de remise du Prix de la Nouvelle de la Ville de Chalon « Lucette Desvignes »

C’est dans le cadre magnifique du Cloître restauré que ce salon a été accueilli le temps d’un week-end. Pour la 3e année consécutive, des auteurs bourguignons et franc-comtois, une quarantaine dont Stéphane Carlier, Juliette Cazes, Didier Cornaille et beaucoup d’autres, sont venus présenter leurs livres et rencontrer le public. Temps fort de ce beau rendez-vous littéraire : la remise du prix de la nouvelle de la ville de Chalon « Lucette Desvignes » qui consacre 4 participants !

Cette année, ce ne sont pas moins de 185 auteurs qui ont participé à ce concours. Dimanche 9 septembre, à 15h, Lucette Desvignes, marraine du salon, entourée de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône et de très nombreux élus, a dévoilé les noms des lauréats 2023 :

Prix de la nouvelle de la ville de Chalon-sur-Saône - Lucette Desvignes (1000 €) : Tristan Cordeil pour sa nouvelle ‘Omnia Lisa’

Prix spécial de la Présidente (500 €) : François Chollet pour sa nouvelle ‘Mooravu’

Prix spécial « étranger » (200 €) : Sylvie Kaufhold (Allemagne) pour sa nouvelle ‘Curiosité’

Prix spécial « humour » (300 €) : Marie-Christine Quentin pour sa nouvelle ‘Sans fin’

Pour ce thème 2022, les participants devaient imaginer un texte à partir de la citation suivante : « Semaine après semaine, le phénomène se répétait. Je dirais même volontiers qu’il se prolongeait, car on m’en parlait sans cesse », tirée de la nouvelle ‘Opération Croque-Monsieur’ de Lucette Desvignes.

Il y avait beaucoup d’émotion de la part des lauréats dimanche. Seuls François Chollet et Tristan Cordeil avaient pu être présents pour l’occasion, Sylvie Kaufhold ayant transmis une longue lettre de remerciements que Monsieur le Maire a résumée. François Chollet, de Toulouse mais dont une partie de la famille réside à Beaune, était très honoré de recevoir le Prix spécial de la Présidente et c’est avec beaucoup d’émotion qu’il a pris la parole. Quant à Tristan Cordeil, c’était sa première participation à un concours. Venu tout spécialement à Chalon-sur-Saône pour recevoir son prix, il s’est dit très heureux des rencontres faites et en a profité pour visiter la ville, les musées Denon et Niépce compris.

Gilles Platret dans son discours est revenu sur la rénovation du Cloître de la Cathédrale St Vincent - fermé au public durant une dizaine d’années - qui est intervenue, il y a 4 ans maintenant et qui a permis de lui restituer sa géométrie initiale avec une aile recréée ; un travail remarquable composé d’éléments contemporains qui se marient harmonieusement avec l’architecture d’origine. Le premier magistrat de la ville est revenu également sur le rôle et l’importance de la lecture, les actions fortes menées par la ville en direction notamment des écoles et des quartiers. Pour finir, il a manifesté son attachement à ce salon et à ce prix de la nouvelle de la ville de Chalon-sur-Saône, et a remercié notamment Lucette Desvignes pour le don de ses manuscrits à la Bibliothèque municipale, dévoilant au passage le nouveau projet de l’autrice, un recueil mettant à l’honneur notre ville. Laurent Vignat, en fin de cérémonie de remise des prix, est venu annoncer le thème retenu pour 2024 : « Moustache ». (Davantage de précisions plus tard sur Info-Chalon)

SBR