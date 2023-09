La RCEA va être coupée entre Paray le Monial et Montceau les Mines

Communiqué



Des travaux de préparation de la mise à 2x2 voies ainsi que divers travaux d’entretien sur la N70 seront réalisés entre le 18 septembre et le 27 septembre 2023 (hors week-end) par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE). Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la RN70, jour et nuit, dans le sens Moulins- Chalon au niveau de la bifurcation RN70/RN79, ainsi que la fermeture des accès à la N70 entre l’échangeur 17 – Bonin-Bonnot et l’échangeur 16 – Rozelay. Des déviations seront mises en place.

Pour le trafic de transit, en sens Moulin-Chalon, une déviation dite « Grande Maille » sera mise en place en amont de la zone de travaux à la bifurcation N79/N70 (Paray-le-Monial) : le trafic de transit de la RCEA dans le sens Moulins-Mâcon sera envoyé à Chalon-sur-Saône via Mâcon en empruntant la RN79.

Pour le trafic local, la circulation sera interdite en direction de Montchanin, sur la RN70 entre les échangeurs 17 de Bonin-Bonnot et 16 de Rozelay. Les accès à la N70 compris dans cette section seront fermés. Les usagers emprunteront la déviation suivante dans les 2 sens : la D60 direction Ciry-le-Noble, la D230 jusqu’à l’échangeur 17 de Coëre puis la N70 direction Chalon-sur-Saône.

En direction de Paray, la circulation sera basculée sur la chaussée du sens opposé, entre les échangeurs 16 de Coëre et 17 de Bonin-Bonnot.

En complément, les voies rapides de la N79 pourront être interdites à la circulation des usagers, de l’échangeur 21 de Paray-Centre à la bifurcation N79/N70 du 14 septembre au 27 septembre 2023.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.