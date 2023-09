Baromètre ISM-MAAF de l’apprentissage en artisanat - Bourgogne-Franche-Comté - 9 600 jeunes apprentis dans l’artisanat, un nombre en hausse de 15 % sur 1 an

La nouvelle édition du baromètre ISM-MAAF dévoile le bilan de l’apprentissage dans l’artisanat en Bourgogne-Franche-Comté pour l’année scolaire 2021-2022. Le nombre d’apprentis accueillis et formés en entreprises artisanales de moins de 20 salariés s’élève à plus de 9 600 : un chiffre en hausse de 15 % sur un an, qui confirme la dynamique positive enclenchée l’année précédente.

Avec un taux d’accès à l’emploi qui atteint 66 % dans la région, l’artisanat confirme son rôle central pour la formation et l’emploi des jeunes.



Les entreprises artisanales accueillent toujours plus d’apprentis en Bourgogne-Franche-Comté

Au fil de l’année scolaire 2021-2022, plus de 9 600 jeunes ont été accueillis et formés par des entreprises artisanales en Bourgogne-Franche-Comté. Un chiffre en hausse de 15 % sur un an.

Cette augmentation, nettement plus marquée qu’en 2020-2021 dans la région (+ 8 %), rappelle l’impact positif de la réforme de l’apprentissage (Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel – 09.2018).

L’apprentissage particulièrement dynamique dans les départements de la Côte d’Or et de la Saône-et-Loire

Les entrées en apprentissage progressent dans l’ensemble des départements de Bourgogne-Franche-Comté.

La tendance est particulièrement favorable en Côte d’Or (+ 21 %, 1 700 jeunes formés) et en Saône-et-Loire (+ 19 %, 1 910). Viennent ensuite les départements de la Nièvre (+ 18 %, 670) et du Doubs (+ 16 %) où l’on retrouve la plus importante cohorte d’apprentis de la région (2 050).

La dynamique est également remarquable dans le Jura(+ 12 %, 940) et la Haute-Saône (+ 10 %, 800). Elle est, en revanche, nettement moins marquée dans le Territoire de Belfort (+ 2 %) qui concentre le plus petit effectif en apprentis (430).

Forte hausse des effectifs dans les activités artisanales de services



L’ensemble des activités artisanales sont concernées par la progression de l’apprentissage en Bourgogne-Franche-Comté.

Si le BTP reste le secteur n°1 pour la formation d’apprentis dans la région (3 570 jeunes formés, + 16 % par rapport à 2020-2021), ce sont les activités artisanales de services qui observent la plus forte augmentation des effectifs (+ 23 %, 2 630).

Quant aux secteurs de l’alimentation et de la fabrication, ils ont formé respectivement 2 480 et 940 apprentis en 2021-2022 (+ 4 % et + 18 % sur un an).

66 % des apprentis de la région trouvent un emploi 6 mois après leur diplôme

Globalement, en Bourgogne-Franche-Comté, 66 % des apprentis de l’artisanat qui ont terminé leur formation trouvent un emploi dans les 6 mois. A titre de comparaison, à l’échelle nationale, ce taux est de 38 % chez les jeunes formés via des filières scolaires.