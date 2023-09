PLAN LOUP - Le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte, plaide pour un rééquilibrage

Lors d’une réunion au Ministère de l’Agriculture à laquelle participaient le Ministre Marc FESNEAU, son collègue chargé de la transition écologique Christophe BECHU et Sarah EL HAIRY, Secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité, nous avons précisé, avec Jérémy DECERLE, ce que nous attendions du futur plan Loup qui entrera en vigueur dans 4 mois.

Le premier plan qui s’achève a parfaitement réussi puisque l’espèce lupine est aujourd’hui sauvée, préservée et sauvegardée. Il a presque trop bien réussi puisque l’objectif était de réintroduire 500 loups en France et qu’aujourd’hui le nombre est sans doute trois fois plus élevé et que l’on observe sa présence dans 55 départements.

Il faut donc que le futur plan rééquilibre tout cela, ramène l’espèce à 500 individus et permette aux éleveurs de préserver leurs troupeaux. Il s’agit à présent de retrouver et de consolider la confiance entre la puissance publique et la profession, en construisant un plan solide et crédible qui permettra de conjuguer sauvetage de l’espèce et vie rurale.

Pour nous, le futur plan doit avoir les caractéristiques suivantes :

Parfaire et partager un comptage entre les acteurs

Faciliter et fluidifier les tirs à chaque fois que c’est nécessaire dans la limite de l’espèce à protéger

Améliorer la louveterie et son équipement

Faire dialoguer l’ensemble des acteurs

L’heure est donc enfin de donner sa maturité à ce plan indispensable pour concilier les biodiversités y compris celles que représentent l’activité d’élevage dans nos territoires.

La première version du nouveau plan sera présentée aux acteurs et au groupe LOUP en début de semaine prochaine.



Rémy REBEYROTTE,

Député de Saône-et-Loire

Secrétaire de l’Assemblée Nationale