Soirée partenaires du Rugby Tango Chalonnais : un club ambitieux

Avec plus de 40 partenaires, une belle équipe, des dirigeants soudés… le R.T.C peut voir beaucoup plus loin !

Jeudi 14 septembre, à partir de 19 heures, au réceptif du stade Léo Lagrange à Chalon-sur-Saône, se déroulait la soirée réception des partenaires et la présentation des joueurs du Rugby Tango Chalonnais.

A cette occasion, Bernard Lecuelle, Président du rugby tango chalonnais assisté de ses dirigeants et des membres du bureau, avait organisé une réception à laquelle étaient conviés tous les partenaires du RTC mais aussi entraineurs, staff, dirigeants, joueurs des équipes séniors du club et sympathisants, pour une réception qui mettait à l’honneur la vitrine de ce club.

Lors de cette soirée partenaires, on notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Philippe Finas, Adjoint aux sports à la Ville de Chalon, Fabrice Faradji, Conseiller Municipal délégué aux grands équipements sportifs et aux sports , Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S … et tous les représentants des partenaires soutenant le club orange et blanc.

Lors de cet événement de soutien au club de rugby tango chalonnais, Bernard Lecuelle remerciait toutes les autorités présentes, les sponsors, les joueurs, le staff, les dirigeants et la Maison Morey. Son discours était suivi de la diffusion d’un petit film sur le club et la présentation du nouveau maillot du club chalonnais.

S’en suivait les discours dont voici quelques extraits :

Sébastien Martin: « Mesdames et messieurs, d’abord je suis très très content d’être avec vous ce soir, dans ce mois de rugby qui a démarré très fort, sur les chapeaux de roue avec la victoire de l’équipe de France sur les All Blacks […] Vous souhaiter une excellente saison à vous rugby tango chalonnais ! Le Président fait un remarquable travail avec toute son équipe que se soit sur la structuration, la restructuration, l’organisation mais aussi en direction des partenaires pour qu’il y ait une reconnaissance de ceux-ci tout en gardant aussi un esprit de convivialité […]Très bonne saison à toutes et à tous et faite nous vibrer tout simplement ! ».

Gilles Platret : «Merci monsieur le Président de votre accueil […] Ce qui fait chaud dans ce club, c’est une belle renaissance parce que je fais partie de ceux qui ne veulent pas oublier l’histoire de ce club qui est constitutif à la grande chronique de Chalon […] Je discutais avec les nombreux sponsors dont certains sont revenus et on ressent que ce club et son équipe dirigeante inspirent la confiance. Le club aujourd’hui est reparti dans une dynamique qui inspire la confiance aux financeurs. Aux noms de ces financeurs nous, le Grand Chalon, avec le prêt de ses infrastructures et la ville de Chalon avec son soutien et bien tout cela, on le fait car on est en confiance sur l’avenir. On sait que la priorité qui a été donnée et je veux vraiment insister là-dessus, et bien la priorité quand il a fallu reprendre ce club qui était dans le rouge et même à deux doigts de sa disparition complète, c’était de dire, on la sauve parce que l’on veut sauver le rugby pour les jeunes. Quand on revient de loin, on veut aller plus loin et on a besoin pour cela que tout le monde conjugue ses efforts, la collectivité mais aussi le sponsoring. Alors je veux vraiment vous dire à vous les sponsors présents ici ce soir un grand merci parce que si vous n’êtes pas là, il n’y a pas cette dynamique du territoire. Vous redire aujourd’hui la confiance que l’on peut avoir à l’équipe dirigeante du RTC et vous dire que vous avez fait un bon investissement […] Alors vive le RTC et vive le rugby à Chalon ! ».

S’en suivait un compte rendu sportif annoncé par Florent Lebeaud dit ‘Coco’,

La présentation du Staff

La présentation des avants (1ère 2ème et 3ème ligne) par Christophe Cabadaïs

La présentation des ¾ (demies de mêlée, centres ouverture, ailiers, arrières) par Benjamin Renaud

L’effectif au complet

Une soirée qui se terminait dans une grande convivialité autour d’un buffet

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B