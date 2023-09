L’entreprise BCS s’est implantée à Givry

Installée depuis 6 ans à Chagny, Bourgogne Chauffage Services (BCS) a inauguré, ce jeudi 14 septembre 2023, l’ouverture de sa deuxième agence à Givry, ZA des trois chênes juste à côté de Big Mat.



Entreprise de chauffage et climatisation, BCS assure l’installation, l’entretien et le dépannage, principalement de pompe à chaleur, climatisation et chaudière gaz.

« Nous sommes station technique agréée par plusieurs grandes marques, ce qui garantit une intervention de qualité et un suivi attentif pour offrir sécurité et confort. » John DEBOT et Yannick ROBERJOT cogérants de BCS

bcs71.fr



ZA des trois chênes - avenue de Chalon – 71 640 Givry – 03 85 91 76 15

ZA Les Noirots- 9 rue des binelles - 71150 Chagny – 03 85 91 76 15