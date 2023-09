AVIS DE DECES - Madame Nicole RUBET née LEFÈVRE

CHALON-SUR-SAÔNE



Pascal RUBET, Corinne RUBET, ses enfants ;

Catherine THOMAS ;

Elodie et Etienne MONTROBERT, Alexandre RUBET,

ses petits-enfants ;

Lola, Jules et Louise MONTROBERT, ses arrière-petits-enfants ;

Colette MAIRE,

Danièle et Jean-Pierre GUPILLOTTE,

ses belles-sœurs et

son beau-frère ;

Laurence LEFÈVRE, Didier CHAPUIS, ses filleuls ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nicole RUBET

née LEFÈVRE

survenu le 13 septembre 2023.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 21 septembre 2023, à 10 heures, en l'église du Sacré-Cœur, 6 rue de Bourgogne à Chalon-sur-Saône.

Suivie d'un recueillement

à 12 heures en la salle omni-culte du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles.

Nicole repose à la chambre funéraire, ZA Californie à Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Gérard

décédé en 2012.