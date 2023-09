La chaîne ABC TALK TV : le “Netflix du bien-être et du développement personnel… gratuit” !

Fasciné par les parcours de vie inspirants, le journaliste producteur Marc Leval a créé ABC TALK TV, la première chaîne gratuite du bien-être et du développement personnel et, tout récemment l’INDEX ABC, pour les praticiens et spécialistes. Ça cartonne !

Après 33 ans dans les médias parisiens (radios, TV) en tant que journaliste animateur, Marc Leval décide de créer sa propre société de production d’événementiel : conférences, symposiums, colloques… Il a ainsi les coudées franches pour se consacrer à ce qui l’intéresse profondément : les parcours de vie étonnants qui, surtout, sont source d’inspiration pour chacun d’entre nous.

La santé, le bien-être, le développement personnel et la spiritualité

La période Covid est là, qui enferme, inquiète, isole. Et qui bousculera les repères. Le constat est clair : dans le mal-être général, il est devenu urgent pour chacun de revenir à des fondamentaux pour se sentir bien, dans son corps, dans sa tête et dans son cœur.

Autre conséquence de la pandémie : les habitudes de la consommation d’information changent, les plateformes de vidéo explosent. Quant à Marc Leval, devenu producteur, la radio lui manque, son direct et ses face-à-face stimulants.

Fort de ces deux constats, il se lance en 2020, créant son propre média télé qui sera centré autour de 4 angles : santé – bien-être – développement personnel – spiritualité. « On peut parler de tout sous l’angle de ces 4 approches : de famille, d’enfants, d’entrepreneuriat, de santé… Tout ce qui parle de notre vie. »

« Je réalise donc quelques interviews chez moi, diffusés sur YouTube. Les mails que je reçois alors se multiplient : Vous devriez recevoir untel et unetelle. »

Il apparaît que nombre de Français ont identifié leurs besoins et veulent découvrir leurs “modèles” d’inspiration.

Le plateau d’ABC TALK TV

Se pose alors la question du lieu pour recevoir des personnalités plus “people”. C’est en parcourant Le Bon coin pour la première fois qu’il tombe sur l’annonce d’un local à louer. Et il se trouve que le propriétaire avait vu ses interviews, avec intérêt… « On peut y voir une synchronicité », conclut le producteur-journaliste.

Juin 2020 : ce lieu devient le studio de Marc Leval, qu’il conçoit et décore de A à Z. Un lieu confortable, apaisant, chaleureux où l’on se confie, où l’on aime partager, surtout, à l’image des nombreux interviews qui s’y déroulent.

Le « Netflix du bien-être gratuit »

Il fallait trouver un nom pour cette chaine gratuite. « Encore une fois, s’exclame Marc Leval, synchronicité ! Au moment où je doute – sur la création de cette chaine, sur ma légitimité – je me souviens, un dimanche matin, j’allume la télé : le premier film qui s’affiche, la première phrase que j’entends, c’est Ben Stiller, dans La Vie rêvée de Walter Mitty, qui dit : Vous savez, ce qui est le plus important pour moi dans la vie, c’est l’ABC : Audace, Bravoure, Créativité. J’en ai fait mon ABC. »

Ajoutons une notion fondamentale : la résilience. « Je suis admiratif, fasciné même par ces gens qui ont eu un genou à terre, parfois les deux, et qui trouvent cette force extraordinaire de rebondir. C’est ça, être résilient. Et c’est ça que je veux offrir aux téléspectateurs : ces hommes et ces femmes qui racontent leurs parcours incroyables et inspirants. »

« L’angle des émissions, c’est d’expliquer comment cette force mentale s’est mise en action pour que ces gens se disent : voilà, cette partie-là de ma vie est finie, je vais changer de vie. J’ai reçu une infirmière en soins intensifs qui a tout quitté pour devenir thérapeute, une femme qui, à la suite d’une opération, se réveille tétraplégique. Qu’est-ce qui fait que ces gens peuvent surmonter ça ? Je ne suis pas seulement dans une posture extérieure de journaliste, je suis véritablement touché, ça m’émeut parfois jusqu’aux larmes. »

L’équipe d’ABC TALK s’est étoffée de journalistes spécialisés (Gaëlle Piton, Thierry Penin, Catherine Roumanoff, Mathias Leboeuf et Yannick Alain, devenu l’un de ses associés).

Marc Leval a interviewé plus de trois cents invités issus d’univers très différents. Parmi eux, des personnalités connues : Boris Cyrulnik – qui a médiatisé en France la notion de résilience en psychiatrie – Christophe André, Harry Roselmack, Flo Delavega, Raphaëlle Giordano, Anthony Kavanagh, Laurent Gounelle, Jonathan Lehman, Bernard Werber, Guillaume Batz, Thierry Beccaro, le Pr Henri Joyeux, Karine Arsène, Franck Leboeuf, Franck Lopvet… La liste est longue, impressionnante.

Les résultats ne laissent aucun doute : c’est une réussite éclatante. Plus de 400 émissions actuellement et, sur le seul mois d’août 2023, 7 millions et demi de vues sur 4 pays francophones : France, Belgique, Suisse et Canada.

Maintenir un accès gratuit, c’est réalisable, et Marc Leval y met un point d’honneur : « Les gens ne veulent plus d’abonnements avec ses tacites reconductions et autres contraintes… J’ai décidé qu’ABC Talk TV serait une chaine gratuite. Je pratique le principe du 80/20 : 80 % gratuit, 20 % payant pour ceux qui veulent aller plus loin, acquérir un livre, une master class, un film, un partenariat pour les annonceurs, etc. ».

Et puis, une idée entrainant une autre…

L’INDEX ABC, répertoire des « personnalités inspirantes »

L’idée pointe tout récemment, le 7 juillet 2023, lors d’une discussion avec Yannick Alain, coach et entrepreneur : « Ce serait formidable de réunir sur une même plateforme toutes les personnes qu’on reçoit, une sorte d’index des spécialistes : coachs, thérapeutes, praticiens, accompagnants de vie, experts, formateurs que les gens pourraient contacter. »

Il est né sous le nom « INDEX ABC ».

L’atout majeur – et unique parmi les autres plateformes – c’est le plateau télé et la communauté ABC. « Les spécialistes s’inscrivent sur la plateforme indépendante avec une valeur ajoutée : je reçois chacun d’eux pendant 30 min de plateau. Ils présentent leur expertise, leurs pratiques ou services et je leur pose les 3 ou 4 questions essentielles sur leur parcours. Cette émission-là figurera sur l’INDEX ABC. Les gens peuvent ainsi la voir, se faire une idée de la personnalité et de l’approche du spécialiste avant de prendre rendez-vous. La preuve par l’image ! »

Succès foudroyant pour cette récente initiative et qui révèle un changement profond dans l’art d’appréhender la vie. « On s’attendait à recevoir une trentaine de demandes… 680 ont été reçues en à peine 2 mois !

Par Nathalie DUNAND

