Quels arbitrages et changements d’habitudes les ménages opèrent-ils face à l’augmentation des prix de l’énergie en Bourgogne-Franche-Comté

Première région rurale de France, territoire où les températures hivernales les plus froides sont fréquemment relevées, la Bourgogne-Franche-Comté se caractérise par des besoins individuels importants pour le chauffage et la mobilité. Face à l’augmentation des prix et à la nécessaire sobriété énergétique liée à la situation géopolitique, le réseau Udaf-Uraf bfc a lancé en janvier 2023 une enquête d’envergure pour mieux appréhender les conséquences de l’augmentation des prix de l’énergie sur le mode de vie des habitants.

891 ménages ont participé à la nouvelle enquête de l’Observatoire de la famille. Elle met en avant les difficultés présentes et à venir. Les familles avec enfants sont particulièrement fragilisées.

Des ménages qui réduisent leur niveau de consommation y compris pour des biens essentiels

4 à 5 ménages sur 10 déclarent une situation financière difficile. Plus d’un sur 10 estime qu’elle est même dure voire très dure. Ce sont surtout les familles avec enfants qui décrivent ces fragilités. Pour beaucoup, l’augmentation des prix s’est traduite par une baisse de leur niveau de consommation. Les renoncements sont nombreux et multiformes. 34% indiquent avoir des difficultés à se nourrir convenablement, 39% à se déplacer, 24% à payer leur loyer ou prêt immobilier, 30% renoncent même à des visites chez des proches. L’inflation engendre un important sentiment de frustration et conduit à des difficultés de santé et à un isolement social plus ou moins prononcé. Ses retombées concernent l’ensemble de la société.

Un inconfort dans le logement qui s’installe

Au cours des 3 derniers hivers, la moitié des ménages déclare avoir eu froid. 6 sur 10 soulignent des baisses ou coupures de chauffage par souci d’économie. Les familles sont les plus touchées, qu’elles soient monoparentales ou non. Cet inconfort s’est renforcé avec l’inflation récente. Les 3/4 des ménages ont baissé leur chauffage et la moitié a retardé son allumage à l’entrée de l’hiver. Ces solutions se sont souvent conjuguées. Si les prix continuent leur ascension, les prochains hivers seront compliqués. 6 habitants sur 10 déclarent ne plus avoir de marge de manœuvre financière pour faire face au froid.

Une mobilité en perte de vitesse

La flambée des prix des carburants a rendu les ménages moins mobiles. Les 3⁄4 ont dû limiter leurs déplacements en voiture. 4 ménages sur 10 se sont reportés sur la marche à pied ou le vélo, 1 sur 10 sur le co-voiturage et 1 sur 10 sur les transports en commun lorsque cela était possible. Les caractéristiques sociales et familiales ne sont pas à l’origine d’un effort supplémentaire. La montée des prix pose d’importantes questions sur la manière dont les ménages organisent leur quotidien. 6 sur 10 indiquent ne plus avoir de marges de manœuvre financière pour se déplacer.

Face à leurs difficultés financières les familles doivent être soutenues pour faire face à leurs dépenses contraintes, structurellement en hausse. Le réseau Udaf-Uraf Bfc a établi des préconisations à destination des pouvoirs publics de manière à prévenir des situations budgétaires difficiles et limiter l’inconfort et ses conséquences sur les enfants. Il reste également mobilisé dans le cadre de ses Points Conseil Budget : lieux gratuits et ouverts à tous, où un expert est à l’écoute pour toutes questions d’argent, de budget et trouver des solutions pour traverser une situation financière difficile.