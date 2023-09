Attention aux numéros payants pour vos démarches

Les lignes téléphoniques surtaxées sont aujourd'hui monnaie courante. Énergie, abonnements divers, services mais aussi administrations publiques recourent allégrement à ces plateformes qui font chèrement payer chaque appel ! Afin de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, la loi Chatel de 2008 impose néanmoins aux entreprises de mettre en place un numéro non surtaxé pour le suivi des commandes et des réclamations.

De même, depuis 2021, les administrations et les organismes chargés d'une mission de service public ont l'obligation de proposer un numéro d'appel non surtaxé et non géographique qui permette aux usagers d'obtenir un renseignement, d'entreprendre une démarche ou de faire valoir leurs droits.



Mais encore faut-il être vigilant et ne pas se tromper de ligne ! Rien n'empêche en effet les professionnels de faire voisiner ces services gratuits avec des numéros qui sont bel et bien surtaxés. Or, ce sont souvent ceux-là qui apparaissent en premier dans les résultats de recherche sur le web. Dès lors qu'un message tarifaire automatique se fait entendre au début de l'appel, empressez-vous donc de raccrocher car une alternative non surtaxée existe forcément !